Поговоримо про хліб. Чи шкодить він здоров'ю та як впливає на вагу?

Адже хліб і хлібобулочні вироби часто складають значну частину нашого раціону. Для багатьох це один з головних продуктів харчування. Його вважають універсальною, швидкої і зручної їжею. І, до речі, хліб належить до тих небагатьох продуктів, що не приїдаються. Нам навіть може здаватися, що "ми його майже не їмо". А насправді…

Хліб зазвичай стоїть на першому місці в списку заборонених продуктів у тих, хто вирішив скоротити споживання вуглеводів і скинути зайві кілограми. Важливо розуміти, який хліб слід виключати або обмежувати.

У білого хліба, наприклад, високий глікемічний індекс, він багатий простими вуглеводами, які стимулюють підвищену продукцію інсуліну. Вживання продуктів з високим глікемічним індексом насправді може посилити відчуття голоду і викликати переїдання, що погано і для травлення, і для фігури. Якщо з'їсти кошик скибочок смачного білого багету, рівень цукру в крові точно підвищиться. Тому важливо розуміти, що часте вживання білого хліба та інших виробів з пшеничного борошна з часом може призвести до інсулінової резистентності та збільшує ризики розвитку діабету 2 типу.

Ще одна властивість хліба – він розбухає в шлунку і створює відчуття ситості. Є люди у яких постійна звичка їсти все з хлібом. При його відсутності в їжі їм здається, що вони не наїлися. Це теж призводить до переїдання і набору зайвої ваги. Їх талія розпливається, з'являється підшкірний жир, від якого важко позбутися.

З усього різноманіття є і корисний хліб. Це хліб з борошна грубого помелу, цільнозерновий або хліб з пророслих зерен. Саме такий хліб містить більше вітамінів групи В (В1, В2, В9), Е, РР, мінеральних речовин (заліза, калію, марганцю, фосфору), амінокислоту триптофан. У ньому також досить велика кількість клітковини.

Але навіть якщо пшеничний хліб названий "цільнозерновим" це не означає, що в його складі виключно цільні зерна. У більшості випадків такий хліб все одно на 60-80% звичайне біле хлібопекарське борошно, в яке додано деяку кількість перемеленої оболонки зерна і насіння. Тому читайте етикетки, на яких обов'язково повинен бути вказаний склад хліба.

Незважаючи на те, що хліб містить досить велику кількість рослинного білка - до 6-8 г на 100 г, істотна частина його - 30-50% припадає на глютен, або клейковину. Глютен - важкотравний білок. Якщо він надходить в великих кількостях, він подразнює і пошкоджує слизову кишечника. Постійний надлишок глютену в раціоні може провокувати системні запальні захворювання, надмірну вагу, діабет, викликати болі в животі і запори, метеоризм після його прийому, сприяти розвитку аутоімунних захворювань. Непереносимість глютену проявляється таким захворюванням, як целіакія.

Але, як ви розумієте, вирішальне значення має кількість.

Я рекомендую вживати у вигляді хліба 1/3 добової потреби крахмаловмісних вуглеводів. А це приблизно 100 г в день. І звичайно, зверніть увагу на хліб з борошна грубого помелу, бездріжджовий. Обов'язково слід враховувати індивідуальну переносимість цього продукту.

Якщо не зловживати хлібом та загалом стравами з білої пшеничної муки, то набір зайвої ваги неможливий. А в невеликій кількості він принесе тільки користь організму. Шкідливий не сам з хліб, а звичка вживати його часто і багато!

Який хліб ви любите найбільше? Чи можете ви прожити без хліба?