Поговорим о хлебе. Вредит ли он здоровью и как влияет на вес?

Ведь хлеб и хлебобулочные изделия часто составляют значительную часть нашего рациона. Для многих это один из главных продуктов питания. Его считают универсальной, быстрой и удобной пищей. И, кстати, хлеб относится к тем немногим продуктам, которые не приедаются. Нам даже может казаться, что "мы его почти не едим". А на самом деле...

Хлеб обычно стоит на первом месте в списке запрещенных продуктов у тех, кто решил сократить потребление углеводов и сбросить лишние килограммы. Важно понимать, какой хлеб следует исключать или ограничивать.

У белого хлеба, например, высокий гликемический индекс, он богат простыми углеводами, которые стимулируют повышенное продуцирование инсулина. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом на самом деле может усилить чувство голода и вызвать переедание, что плохо и для пищеварения, и для фигуры. Если съесть корзину ломтиков вкусного белого багета, уровень сахара в крови точно повысится. Поэтому важно понимать, что частое употребление белого хлеба и других изделий из пшеничной муки со временем может привести к инсулиновой резистентности и увеличить риски развития диабета 2 типа.

Еще одно свойство хлеба — он разбухает в желудке и создает ощущение сытости. Есть люди, у которых постоянная привычка есть все с хлебом. При его отсутствии в пище им кажется, что они не наелись. Это тоже приводит к перееданию и набору лишнего веса. Их талия расплывается, появляется подкожный жир, от которого трудно избавиться.

Но из всего многообразия есть и полезный хлеб. Это хлеб из муки грубого помола, цельнозерновой или хлеб из проросших зерен. Именно такой хлеб содержит больше витаминов группы В (В1, В2, В9), Е, РР, минеральных веществ (железа, калия, марганца, фосфора) и аминокислоту триптофан. В нем также достаточно большое количество клетчатки.

Но даже если пшеничный хлеб назван "цельнозерновой" это не означает, что в его составе исключительно цельные зерна. В большинстве случаев такой хлеб все равно на 60-80% обычная белая хлебопекарная мука, в которую добавлено некоторое количество перемолотой оболочки зерна и семян. Поэтому читайте этикетки, на которых обязательно должен быть указан состав хлеба.

Несмотря на то, что хлеб содержит достаточно большое количество растительного белка — до 6-8 г на 100 г, существенная часть его — 30-50% — приходится на глютен, или клейковину. Глютен — неудобоваримый белок. Если он поступает в больших количествах, он раздражает и повреждает слизистую кишечника. Постоянный избыток глютена в рационе может провоцировать системные воспалительные заболевания, избыточный вес, диабет, вызвать боли в животе и запоры, метеоризм после приема, способствовать развитию аутоиммунных заболеваний. Непереносимость глютена проявляется таким заболеванием, как целиакия.

Но, как вы понимаете, решающее значение имеет количество.

Я рекомендую употреблять в виде хлеба 1/3 суточной потребности крахмалосодержащих углеводов. А это примерно 100 г в день. И конечно, обратите внимание на хлеб из муки грубого помола, бездрожжевой. Обязательно следует учитывать индивидуальную переносимость этого продукта. Если не злоупотреблять хлебом и вообще блюдами из белой пшеничной муки, то набор лишнего веса невозможен. А в небольшом количестве он принесет только пользу организму. Вреден не сам хлеб, а привычка употреблять его часто и много.