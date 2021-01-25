Смузі не приносять користі організму: дієтологиня назвала причину

Більшість продуктів, які люди називають здоровою їжею, насправді не є такими. В цьому переконана нутриціологиня з Австралії Сьюзі Баррел.

В інтерв'ю виданню Daily Mail вона повідомила, що в так званих ЗСЖ-продуктах дуже часто міститься багато калорій, цукру та вуглеводів. Тому вживати подібну їжу треба помірно та обережно.

Наприклад, у здорову дієту зовсім не вписується смузі, які готують з фруктів, горіхів і йогурту. Одна порція цієї страви може містити 80 г цукру і до 800 кілокалорій – з такими цифрами вживання смузі прирівнюється до повноцінного вживання їжі. Але насправді воно ним не є.

Надмірна кількість цукру міститься також і в сухофруктах. Сьюзі Баррел каже, що звичайні фрукти набагато корисніші для організму, ніж сушені.

Крім того, Сьюзі Баррел стверджує, що "корисний" бурий і коричневий рис – теж є дуже калорійним продуктом. Одна склянка вареного рису містить близько 40 г вуглеводів, що відповідає 3-4 шматкам білого хліба.

Також Баррелл розвіяла міф про користь домашніх чіпсів, запечених у духовці. Так, ці чіпси дійсно корисніші, ніж магазинні, оскільки містять дійсно менше калорій, жиру та цукру.

"Проте жодної поживної цінності в них теж немає. Водночас ти можеш з'їсти за один раз кілька таких пакетиків, що навряд чи вийде зі смаженими чіпсами", – заявила спеціалістка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська акторка Різ Уізерспун поділилася рецептом зеленого смузі, з якого починається її ранок.