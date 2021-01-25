Смузи не приносят пользы организму: диетолог назвала причину

Большинство продуктов, которые люди называют здоровой пищей, на самом деле таковыми не являются. В этом уверена нутрициолог из Австралии Сьюзи Баррел.

В интервью изданию Daily Mail она сообщила, что в так называемых ЗОЖ-продуктах очень часто содержится много калорий, сахара и углеводов. Поэтому употреблять такую еду нужно умеренно и острожно.

Например, в здоровую диету совершенно не вписывается смузи, которые готовят из фруктов, орехов и йогурта. В одной порции такого блюда может быть 80 г сахара и до 800 килокалорий – с такими цифрами употребление смузи приравнивается к полноценному приему пищи. Но по факту оно им не является.

Избыточное количество сахара содержится также и в сухофруктах. Сьюзи Баррел говорит, что обычные фрукты куда полезнее для организма, чем сушеные.

Кроме того, Сьюзи Баррел говорит, что "полезный" бурый и коричневый рис – тоже очень калорийный продукт. Один стакан вареного риса содержит около 40 г углеводов, что в свою очередь соответствует 3-4 кускам белого хлеба.

Также Баррелл развеяла миф о пользе домашних чипсов, запеченных в духовке. Да, такие чипсы действительно полезнее, чем магазинные, так как в них содержится действительно меньше калорий, жира и сахара.

"Однако никакой питательной ценности в них тоже нет. При этом ты можешь съесть за один раз несколько таких пакетиков, что вряд ли получится с жареными чипсами", – заявила специалист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса Риз Уизерспун поделилась рецептом зеленого смузи, с которого начинается ее утро.