Сніданок за 10 хвилин: французькі тости з корицею

Маша Сердюк FoodOboz 06:06, 16.02.2021

Пропускати ранковий прийом їжі – погана ідея. Вчені стверджують, що люди, які не снідають, протягом дня потім грішать шкідливими перекусами, а це зі свого боку може спричиняти проблеми з вагою і метаболізмом.

Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком часу, маємо для вас добрі новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися вдосвіта. У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати солодкі французькі тости. Для цієї страви краще за все підійде вчорашній або навіть позавчорашній хліб.

Солодкий початок дня.
ambitiouskitchen.com

  • тостовий хліб – 4 шматочки

  • яйце – 1 шт.

  • цукор – 1 ст. л.

  • мелена кориця – 1/2 ч. л.

  • молоко – 50 мл

  • вершкове масло – 2 ст. л.

  • фрукти чи ягоди – для подачі

  1. Яйце змішати з молоком, цукром і корицею. Занурити хліб в яєчну суміш, щоб він добре просочився.

  2. У сковороді розігріти вершкове масло, викласти вимочений хліб, обсмажити з двох сторін до золотавого кольору.

  3. Подавати зі свіжими фруктами або ягодами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання на сніданок суто м'яких каш, а також інших продуктів із високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.

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