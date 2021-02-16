Сніданок за 10 хвилин: французькі тости з корицею

Пропускати ранковий прийом їжі – погана ідея. Вчені стверджують, що люди, які не снідають, протягом дня потім грішать шкідливими перекусами, а це зі свого боку може спричиняти проблеми з вагою і метаболізмом.

Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком часу, маємо для вас добрі новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися вдосвіта. У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати солодкі французькі тости. Для цієї страви краще за все підійде вчорашній або навіть позавчорашній хліб.

Солодкий початок дня. ambitiouskitchen.com

тостовий хліб – 4 шматочки

яйце – 1 шт.

цукор – 1 ст. л.

мелена кориця – 1/2 ч. л.

молоко – 50 мл

вершкове масло – 2 ст. л.

фрукти чи ягоди – для подачі

Яйце змішати з молоком, цукром і корицею. Занурити хліб в яєчну суміш, щоб він добре просочився. У сковороді розігріти вершкове масло, викласти вимочений хліб, обсмажити з двох сторін до золотавого кольору. Подавати зі свіжими фруктами або ягодами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання на сніданок суто м'яких каш, а також інших продуктів із високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.