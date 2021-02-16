Завтрак за 10 минут: французские тосты с корицей

Маша Сердюк FoodOboz 06:06, 16.02.2021

Пропускать утренний прием пищи – плохая идея. Ученые утверждают, что люди, которые не завтракают, в течении дня потом грешат вредными перекусами, а это в свою очередь может вызвать проблемы с весом и метаболизмом.

Если вы не едите утром, объясняя это отсутствием времени, у нас есть хорошие новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы рассказываем, как приготовить сладкие французские тосты. Для этого блюда лучше всего брать вчерашний или даже позавчерашний хлеб.

Сладкое начало дня.
ambitiouskitchen.com

  • тостовый хлеб – 4 кусочка

  • яйцо – 1 шт.

  • сахар – 1 ст. л.

  • молотая корица – 1/2 ч. л.

  • молоко – 50 мл

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • фрукты или ягоды – для подачи

  1. Яйцо смешать с молоком, сахаром и корицей. Окунуть хлеб в яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался.

  2. В сковороде разогреть сливочное масло, выложить вымоченный хлеб, обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

  3. Подавать со свежими фруктами или ягодами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

На Занзибаре застряли 180 украинцев: самолету разрешили вылет. Фото и видео

"ЕС" выдвинула в нардепы Юлию Кузьменко

В Японии фанаты косплея начали копировать "киборгов" ДАП. Фото

ФСБ/КГБ против Путина. Кто кого?

В сети появилось фото третьего погибшего воина ВСУ