Завтрак за 10 минут: французские тосты с корицей

Пропускать утренний прием пищи – плохая идея. Ученые утверждают, что люди, которые не завтракают, в течении дня потом грешат вредными перекусами, а это в свою очередь может вызвать проблемы с весом и метаболизмом.

Если вы не едите утром, объясняя это отсутствием времени, у нас есть хорошие новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы рассказываем, как приготовить сладкие французские тосты. Для этого блюда лучше всего брать вчерашний или даже позавчерашний хлеб.

Сладкое начало дня. ambitiouskitchen.com

тостовый хлеб – 4 кусочка

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

молотая корица – 1/2 ч. л.

молоко – 50 мл

сливочное масло – 2 ст. л.

фрукты или ягоды – для подачи

Яйцо смешать с молоком, сахаром и корицей. Окунуть хлеб в яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался. В сковороде разогреть сливочное масло, выложить вымоченный хлеб, обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать со свежими фруктами или ягодами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.