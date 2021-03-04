Стенлі Туччі став ведучим кулінарного шоу на CNN

Маша Сердюк FoodOboz 17:43, 4.03.2021 Оновлено: 17:44, 4.03.2021

На телеканалі CNN стартувало кулінарне шоу "Стенлі Туччі: у пошуках Італії" (Stanley Tucci: Searching for Italy), в якому відомий голлівудський актор досліджує країну-чобіток і з апетитом куштує італійські страви.

Телешоу виробництва CNN поки не доступно онлайн, подивитися його можна лише в прямих ефірах каналу або в коротких нарізках на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Перший епізод шоу вийшов на екрани 14 лютого і зібрав аудиторію 1,52 мільйонів глядачів. У цій серії Туччі досліджував їжу Неаполя і Амальфітанського узбережжя в регіоні Кампанія.

У другій серії телешоу голлівудський актор досліджував гастрономічні куточки Риму, а в третьому випуску розповідав про Болонью. Також у першому сезоні очікуються серії про Мілан, Тоскану та Сицилію.

Шоу вже зібрало чимало захоплених відгуків. Наприклад, журналісти видання The Wall Street Journal назвали шоу "блискучим". Свій вердикт вони пояснюють тим, що шоу, по-перше, було зняте в "короткий момент нормального життя під час пандемії", а по-друге, кожна серія містить безліч моментів, при перегляді яких хочеться вигукнути: "О, боги!".

У зв'язку з відмінними рейтингами CNN вже продовжив шоу на другий сезон, випуск якого заплановано на 2022 рік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Стенлі Туччі вп'яте став батьком: його дружина Фелісіті Блант народила йому дочку, яку назвали Емілією Джованні.

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