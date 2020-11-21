Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської
На Новий рік кожна господиня намагається приготувати до святкового столу різноманітні страви. На зміну традиційним все частіше приходять сучасні. І який же святковий стіл без десертів і солодкої випічки?
OBOZREVATEL пропонує приготувати новорічні солодощі за рецептами кондитера, засновника і викладача школи GL, Лізи Глинської.
Імбирні пряники: рецепт на соді
Ну який Новий рік і Різдво без імбирних пряників! Веселі чоловічки, кольорові ялинки, задумливі олені - вони ж всі мріють стати частиною вашого свята!
ІНГРЕДІЄНТИ:
Тісто:
100 гр. цукру (I частина - для карамелі)
100 мл води
150 гр. цукру (II частина)
80 гр. вершкового масла
100 гр. меду
5 гр. харчової соди
40 гр. жовтків (2 шт.)
10 гр. порошку кориці
10 гр. порошку імбиру
1 гр. гвоздики
5 гр. кардамону
5 гр. бадьяну
500 гр. борошна
Айсінг:
200 гр. цукрової пудри
30 гр. білка (1 шт.)
1 ст. л. лимонного фрешу
барвник водорозчинний (за бажанням)
Приготування:
Крок 1
Готуємо імбирні пряники. Всипаємо в сотейник цукор (100 гр) і доводимо до стану темно-коричневої карамелі.
Крок 2
Знімаємо з вогню, заливаємо окріп - обережно, щоб не обпектися парою.
Крок 3
Додаємо другу частину цукру - 150 гр, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.
Ккрок 4
Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи охолола.
Крок 5
Додаємо соду, перемішуємо.
Крок 6
Додаємо жовтки - температура не повинна бути вище 60 ° С, інакше вийде карамельний омлет.
Крок 7
Пробиваємо за допомогою комбайна з ножами бадьян, кардамон і гвоздику, просіюємо.
Крок 8
Відправляємо в чашу комбайна борошно, підготовлену карамельну масу, корицю, імбир, подрібнені бадьян, кардамон і гвоздику.
Крок 9
Замішуємо тісто для імбирних пряників, обертаємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 12 годин.
Крок 10
Дістаємо через 12 годин тісто з холодильника, розгортаємо товщиною 0,8-1 см. Вирізуємо формочки, викладаємо на пергамент.
Крок 11
Випікаємо при температурі 175 ° С 12-15 хвилин.
Крок 12
Притискаємо злегка імбирні пряники листом, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою і її було зручно розписувати.
Крок 13
Готуємо айсінг. З'єднуємо в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішуємо (насадка "Весло").
Зберігати готові імбирні пряники потрібно в герметичному контейнері.
Крок 14
Перекладаємо готовий айсінг в кондитерський мішок і розписуємо імбирні пряники.
Імбирні пряники: рецепт на розпушувачі
ІНГРЕДІЄНТИ:
Тісто:
100 гр. цукру (для карамелі)
200 гр. цукру
100 мл води (окропу)
80 гр. вершкового масла
10 гр. розпушувача подвійної дії
10 гр. кориці
10 гр. порошку імбиру
1 гр. гвоздики
40 гр. жовтки
500 гр. борошна
Айсінг:
30 гр. білка
200 гр. цукрової пудри
5 мл води + 1 гр лимонної кислоти
Приготування:
Крок 1
Готуємо тісто для пряників. У сотейник засипаємо 100 г цукру - готуємо карамель.
Для приготування карамелі вибирайте сотейник з товстим дном.
Крок 2
Доводимо карамель до темно-коричневого кольору.
Крок 3
Заливаємо окріп, додаємо цукор, що залишився.
Крок 4
Додаємо вершкове масло, тримаємо на слабкому вогні до розчинення цукру.
Крок 5
Охолоджуємо до температури 50° С, додаємо жовтки.
Крок 6
Змішуємо борошно, розпушувач подвійної дії з винним каменем і спеції.
Крок 7
Додаємо сухі інгредієнти до основної маси.
Крок 8
Вимішуємо, обертаємо тісто в плівку, прибираємо в холодильник на ніч.
Крок 9
Розкачуємо тісто завтовшки 0,8-1 см, вирізаємо необхідною формою.
Крок 10
Випікаємо при температурі 180° С 10-12 хвилин.
Крок 11
Готуємо айсінг для пряників. Розчиняємо лимонну кислоту у воді, з'єднуємо з білком і цукровою пудрою.
За бажанням можна використовувати водорозчинний порошковий або гелевий барвник.
Крок 12
Вимішуємо до однорідності.
Ккрок 13
Прикрашаємо пряники айсінгом.
Зберігати готові пряники слід в закритому контейнері, або обернувши їх харчовою плівкою - так вони довше збережуть свою м'якість.
Швейцарська меренга "ялинки"
Милими ялинками, приготованими з швейцарської меренги, можна прикрасити святкові десерти або ж зробити частиною декору різдвяного столу. Крім того, вони смачні самі по собі і просто ідеальні з чашкою гарячого какао.
ІНГРЕДІЄНТИ:
3 шт. яєчного білка (90 гр)
180 гр цукру (дрібні кристали)
дробленая фісташка (горіхи)
сублимована малина
кокосова стружка
журавлина або курага
коричневий цукор
цукати
Приготування:
Крок 1
Готуємо швейцарську меренге. Змішуємо в мисці цукор і білок.
Крок 2
Ставимо миску на парову баню так, щоб вона не торкалася води.
Крок 3
Помішуємо масу, щоб вона нагрівалася рівномірно.
Температура білка не повинна перевищувати 60° С. Я перевіряю її на дотик, мізинцем. Білок повинен бути добре гарячим, а кристали цукру в ньому практично повністю розчинитися.
Крок 4
Збиваємо білок вінчиком до стійких піків.
Для цього можна скористатися комбайном або ручним міксером.
Крок 5
Відкставляємо меренгу. Беремо кондитерський мішок і круглу насадку діаметром від 10 до 14 мм або фігурну "Зірка".
Крок 6
Наповнюємо мішок масою для меренги і відсаджуємо на пергамент або силіконовий килимок ялинки.
Крок 7
Відправляємо меренгу сушитися в духовку при температурі 90° С на 1-1,5 години.
Їх можна присипати подрібненими горіхами, коричневим цукром, дрібно нарізаними сухофруктами, кокосовою стружкою, сублімованими ягодами.
Крок 8
Ялинки після охолодження краще перекласти в герметичний контейнер або упакувати, так вони не відволожаться.
Желе "полуниця-шампанське" (десерт для дорослих)
А зараз трохи спокуси в кришталевому бокалі ...
ІНГРЕДІЄНТИ:
Полуничне желе:
200 гр. полуничного пюре
200 гр. полуниці
30 гр. цукру
6 гр. желатину
30 мл води (для желатину)
Желе з шампанським:
120 мл шампанського
70 гр. цукру
30 мл води
4 гр. желатину
20 мл води (для желатину)
Декор:
збиті вершки (жирність не менше 30%)
полуниця
м'ята
Приготування:
Крок 1
Підготуємо полуницю. Частину нарізаємо невеликими кубиками, частину подрібнюємо блендером до стану пюре.
І в одному, і в іншому випадку полуниця може бути замороженою.
Крок 2
У сотейник відправляємо полуничне пюре і цукор, доводимо до кипіння.
Крок 3
З'єднуємо гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином. Сюди ж відправляємо нарізану полуницю.
Пропорція желатин - вода = 1: 5. Желатин завжди замочуємо у воді кімнатної температури. Ми залишаємо желатин на 10-15 хвилин, потім використовуємо.
Крок 4
Розливаємо полуничне желе по келихах або формам. Прибираємо в холодильник на кілька годин, до застигання.
Крок 5
Приготуємо желе з шампанським. На вогонь ставимо сотейник з водою і цукром, доводимо до кипіння. Заливаємо замочений і набряклий желатин гарячим сиропом.
Крок 6
Додаємо шампанське.
Крок 7
Виливаємо шар желе шампанського зверху застиглого полуничного желе. Прибираємо в холодильник на кілька годин.
Крок 8
Готове желе прикрашаємо збитими вершками і свіжою полуницею.
Горішки зі згущеним молоком
Домашні горішки зі згущеним молоком куди смачніші магазинних!
ІНГРЕДІЄНТИ:
Тісто:
3 жовтки (60 г)
100 г цукру + ванільний цукор (за бажанням)
200 г розтопленого вершкового масла (жирністю 82% і вище)
1/3 ч. л. соди + 1 ч. л. оцту або лимонного соку
1/3 ч. л. солі
400 г борошна
Нначинка:
200 г вареного згущеного молока
80 г вершкового масла
30 г чорного рому (за бажанням)
Приготування:
Крок 1
Перемішуємо жовтки з цукром і розтопленим вершковим маслом (теплим).
Крок 2
Додаємо соду з оцтом, борошно з сіллю. Замішуємо тісто, можна руками.
Довго вимішувати не потрібно – досить, щоб мука зволожилася.
Крок 3
Формуємо з тіста кульки по 5 г (розміром з мигдальний горіх) і випікаємо в електрогорішниці 2-3 хвилини.
Негарний край горішків можна підпиляти теркою, а потім додати його в начинку до вареного згущеного молока.
Крок 4
Готуємо начинку для горішків. Збиваємо м'яке вершкове масло з вареним згущеним молоком, додаємо ром.
Я додаю "Куантро" - апельсиновий лікер.
Крок 5
Наповнюємо горішки.
Я наповнюю за допомогою кондитерського мішка - це дуже зручно.
Крок 6
Прибираємо в холодильник на ніч. Горішки зі згущеним молоком готові!
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Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua
Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами найпопулярніших страв за часів СРСР, а також розповідав про сучасні стравах, які варто приготувати на новорічний стіл.