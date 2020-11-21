Страви на Новий рік: рецепти солодощів від Лізи Глинської

На Новий рік кожна господиня намагається приготувати до святкового столу різноманітні страви. На зміну традиційним все частіше приходять сучасні. І який же святковий стіл без десертів і солодкої випічки?

OBOZREVATEL пропонує приготувати новорічні солодощі за рецептами кондитера, засновника і викладача школи GL, Лізи Глинської.

Імбирні пряники: рецепт на соді

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Ну який Новий рік і Різдво без імбирних пряників! Веселі чоловічки, кольорові ялинки, задумливі олені - вони ж всі мріють стати частиною вашого свята!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

100 гр. цукру (I частина - для карамелі)

100 мл води

150 гр. цукру (II частина)

80 гр. вершкового масла

100 гр. меду

5 гр. харчової соди

40 гр. жовтків (2 шт.)

10 гр. порошку кориці

10 гр. порошку імбиру

1 гр. гвоздики

5 гр. кардамону

5 гр. бадьяну

500 гр. борошна

Айсінг:

200 гр. цукрової пудри

30 гр. білка (1 шт.)

1 ст. л. лимонного фрешу

барвник водорозчинний (за бажанням)

Приготування:

Крок 1

Готуємо імбирні пряники. Всипаємо в сотейник цукор (100 гр) і доводимо до стану темно-коричневої карамелі.

Крок 2

Знімаємо з вогню, заливаємо окріп - обережно, щоб не обпектися парою.

Крок 3

Додаємо другу частину цукру - 150 гр, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.

Ккрок 4

Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи охолола.

Крок 5

Додаємо соду, перемішуємо.

Крок 6

Додаємо жовтки - температура не повинна бути вище 60 ° С, інакше вийде карамельний омлет.

Крок 7

Пробиваємо за допомогою комбайна з ножами бадьян, кардамон і гвоздику, просіюємо.

Крок 8

Відправляємо в чашу комбайна борошно, підготовлену карамельну масу, корицю, імбир, подрібнені бадьян, кардамон і гвоздику.

Крок 9

Замішуємо тісто для імбирних пряників, обертаємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 12 годин.

Крок 10

Дістаємо через 12 годин тісто з холодильника, розгортаємо товщиною 0,8-1 см. Вирізуємо формочки, викладаємо на пергамент.

Крок 11

Випікаємо при температурі 175 ° С 12-15 хвилин.

Крок 12

Притискаємо злегка імбирні пряники листом, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою і її було зручно розписувати.

Крок 13

Готуємо айсінг. З'єднуємо в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішуємо (насадка "Весло").

Зберігати готові імбирні пряники потрібно в герметичному контейнері.

Крок 14

Перекладаємо готовий айсінг в кондитерський мішок і розписуємо імбирні пряники.

Імбирні пряники: рецепт на розпушувачі

glinskaya.com.ua

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

100 гр. цукру (для карамелі)

200 гр. цукру

100 мл води (окропу)

80 гр. вершкового масла

10 гр. розпушувача подвійної дії

10 гр. кориці

10 гр. порошку імбиру

1 гр. гвоздики

40 гр. жовтки

500 гр. борошна

Айсінг:

30 гр. білка

200 гр. цукрової пудри

5 мл води + 1 гр лимонної кислоти

Приготування:

Крок 1

Готуємо тісто для пряників. У сотейник засипаємо 100 г цукру - готуємо карамель.

Для приготування карамелі вибирайте сотейник з товстим дном.

Крок 2

Доводимо карамель до темно-коричневого кольору.

Крок 3

Заливаємо окріп, додаємо цукор, що залишився.

Крок 4

Додаємо вершкове масло, тримаємо на слабкому вогні до розчинення цукру.

Крок 5

Охолоджуємо до температури 50° С, додаємо жовтки.

Крок 6

Змішуємо борошно, розпушувач подвійної дії з винним каменем і спеції.

Крок 7

Додаємо сухі інгредієнти до основної маси.

Крок 8

Вимішуємо, обертаємо тісто в плівку, прибираємо в холодильник на ніч.

Крок 9

Розкачуємо тісто завтовшки 0,8-1 см, вирізаємо необхідною формою.

Крок 10

Випікаємо при температурі 180° С 10-12 хвилин.

Крок 11

Готуємо айсінг для пряників. Розчиняємо лимонну кислоту у воді, з'єднуємо з білком і цукровою пудрою.

За бажанням можна використовувати водорозчинний порошковий або гелевий барвник.

Крок 12

Вимішуємо до однорідності.

Ккрок 13

Прикрашаємо пряники айсінгом.

Зберігати готові пряники слід в закритому контейнері, або обернувши їх харчовою плівкою - так вони довше збережуть свою м'якість.

Швейцарська меренга "ялинки"

glinskaya.com.ua

Милими ялинками, приготованими з швейцарської меренги, можна прикрасити святкові десерти або ж зробити частиною декору різдвяного столу. Крім того, вони смачні самі по собі і просто ідеальні з чашкою гарячого какао.

ІНГРЕДІЄНТИ:

3 шт. яєчного білка (90 гр)

180 гр цукру (дрібні кристали)

дробленая фісташка (горіхи)

сублимована малина

кокосова стружка

журавлина або курага

коричневий цукор

цукати

Приготування:

Крок 1

Готуємо швейцарську меренге. Змішуємо в мисці цукор і білок.

Крок 2

Ставимо миску на парову баню так, щоб вона не торкалася води.

Крок 3

Помішуємо масу, щоб вона нагрівалася рівномірно.

Температура білка не повинна перевищувати 60° С. Я перевіряю її на дотик, мізинцем. Білок повинен бути добре гарячим, а кристали цукру в ньому практично повністю розчинитися.

Крок 4

Збиваємо білок вінчиком до стійких піків.

Для цього можна скористатися комбайном або ручним міксером.

Крок 5

Відкставляємо меренгу. Беремо кондитерський мішок і круглу насадку діаметром від 10 до 14 мм або фігурну "Зірка".

Крок 6

Наповнюємо мішок масою для меренги і відсаджуємо на пергамент або силіконовий килимок ялинки.

Крок 7

Відправляємо меренгу сушитися в духовку при температурі 90° С на 1-1,5 години.

Їх можна присипати подрібненими горіхами, коричневим цукром, дрібно нарізаними сухофруктами, кокосовою стружкою, сублімованими ягодами.

Крок 8

Ялинки після охолодження краще перекласти в герметичний контейнер або упакувати, так вони не відволожаться.

Желе "полуниця-шампанське" (десерт для дорослих)

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А зараз трохи спокуси в кришталевому бокалі ...

ІНГРЕДІЄНТИ:

Полуничне желе:

200 гр. полуничного пюре

200 гр. полуниці

30 гр. цукру

6 гр. желатину

30 мл води (для желатину)

Желе з шампанським:

120 мл шампанського

70 гр. цукру

30 мл води

4 гр. желатину

20 мл води (для желатину)

Декор:

збиті вершки (жирність не менше 30%)

полуниця

м'ята

Приготування:

Крок 1

Підготуємо полуницю. Частину нарізаємо невеликими кубиками, частину подрібнюємо блендером до стану пюре.

І в одному, і в іншому випадку полуниця може бути замороженою.

Крок 2

У сотейник відправляємо полуничне пюре і цукор, доводимо до кипіння.

Крок 3

З'єднуємо гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином. Сюди ж відправляємо нарізану полуницю.

Пропорція желатин - вода = 1: 5. Желатин завжди замочуємо у воді кімнатної температури. Ми залишаємо желатин на 10-15 хвилин, потім використовуємо.

Крок 4

Розливаємо полуничне желе по келихах або формам. Прибираємо в холодильник на кілька годин, до застигання.

Крок 5

Приготуємо желе з шампанським. На вогонь ставимо сотейник з водою і цукром, доводимо до кипіння. Заливаємо замочений і набряклий желатин гарячим сиропом.

Крок 6

Додаємо шампанське.

Крок 7

Виливаємо шар желе шампанського зверху застиглого полуничного желе. Прибираємо в холодильник на кілька годин.

Крок 8

Готове желе прикрашаємо збитими вершками і свіжою полуницею.

Горішки зі згущеним молоком

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Домашні горішки зі згущеним молоком куди смачніші магазинних!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Тісто:

3 жовтки (60 г)

100 г цукру + ванільний цукор (за бажанням)

200 г розтопленого вершкового масла (жирністю 82% і вище)

1/3 ч. л. соди + 1 ч. л. оцту або лимонного соку

1/3 ч. л. солі

400 г борошна

Нначинка:

200 г вареного згущеного молока

80 г вершкового масла

30 г чорного рому (за бажанням)

Приготування:

Крок 1

Перемішуємо жовтки з цукром і розтопленим вершковим маслом (теплим).

Крок 2

Додаємо соду з оцтом, борошно з сіллю. Замішуємо тісто, можна руками.

Довго вимішувати не потрібно – досить, щоб мука зволожилася.

Крок 3

Формуємо з тіста кульки по 5 г (розміром з мигдальний горіх) і випікаємо в електрогорішниці 2-3 хвилини.

Негарний край горішків можна підпиляти теркою, а потім додати його в начинку до вареного згущеного молока.

Крок 4

Готуємо начинку для горішків. Збиваємо м'яке вершкове масло з вареним згущеним молоком, додаємо ром.

Я додаю "Куантро" - апельсиновий лікер.

Крок 5

Наповнюємо горішки.

Я наповнюю за допомогою кондитерського мішка - це дуже зручно.

Крок 6

Прибираємо в холодильник на ніч. Горішки зі згущеним молоком готові!

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Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами найпопулярніших страв за часів СРСР, а також розповідав про сучасні стравах, які варто приготувати на новорічний стіл.