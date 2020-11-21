Блюда на Новый год: рецепты сладостей от Лизы Глинской

На Новый год каждая хозяйка старается приготовить к праздничному столу разнообразные блюда. На смену традиционным все чаще приходят современные. И какой же праздничный стол без десертов и сладкой выпечки?

OBOZREVATEL предлагает приготовить новогодние сладости по рецептам кондитера, основателя и преподавателя школы GL, Лизы Глинской.

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ: РЕЦЕПТ НА СОДЕ

glinskaya.com.ua

Ну какой Новый год и Рождество без имбирных пряников! Веселые человечки, цветные елочки, задумчивые олени - они же все мечтают стать частью вашего праздника!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

100 гр. сахара (I часть - для карамели)

100 мл воды

150 гр. сахара (II часть)

80 гр. сливочного масла

100 гр. меда

5 гр. пищевой соды

40 гр желтка (2 шт.)

10 гр. порошка корицы

10 гр. порошка имбиря

1 гр. гвоздики

5 гр. кардамона

5 гр. бадьяна

500 гр муки

Айсинг:

200 гр сахарной пудры

30 гр белка (1 шт.)

1 ст. л. лимонного фреша

краситель водорастворимый (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Готовим имбирные пряники. Всыпаем в сотейник сахар (100 гр) и доводим до состояния темно-коричневой карамели.

Шаг 2

Снимаем с огня, заливаем кипяток — осторожно, чтобы не обжечься паром.

Шаг 3

Добавляем вторую часть сахара — 150 гр, сливочное масло, мед, возвращаем на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился.

Шаг 4

Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла.

Шаг 5

Добавляем соду, перемешиваем.

Шаг 6

Добавляем желтки — температура не должна быть выше 60°С, иначе получится карамельный омлет.

Шаг 7

Пробиваем с помощью комбайна с ножами бадьян, кардамон и гвоздику, просеиваем.

Шаг 8

Отправляем в чашу комбайна муку, подготовленную карамельную массу, корицу, имбирь, измельченные бадьян, кардамон и гвоздику.

Шаг 9

Замешиваем тесто для имбирных пряников, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 12 часов.

Шаг 10

Достаем спустя 12 часов тесто из холодильника, раскатываем толщиной 0,8-1 см. Вырезаем формочки, выкладываем на пергамент.

Шаг 11

Выпекаем при температуре 175°С 12-15 минут.

Шаг 12

Прижимаем слегка имбирные пряники противнем, чтобы верхняя часть пряника получилась гладкой и ее было удобно расписывать.

Шаг 13

Готовим айсинг. Соединяем в чаше комбайна сахарную пудру, белок и лимонный фреш, перемешиваем (насадка "Весло").

Хранить готовые имбирные пряники нужно в герметичном контейнере.

Шаг 14

Перекладываем готовый айсинг в кондитерский мешок и расписываем имбирные пряники.

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ: РЕЦЕПТ НА РАЗРЫХЛИТЕЛЕ

glinskaya.com.ua

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

100 гр сахара (для карамели)

200 гр сахара

100 мл воды (кипятка)

80 гр сливочного масла

10 гр разрыхлителя двойного действия

10 гр корицы

10 гр порошка имбиря

1 гр гвоздики

40 гр желтка

500 гр муки

Айсинг:

30 гр белка

200 гр сахарной пудры

5 мл воды + 1 гр лимонной кислоты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Готовим тесто для пряников. В сотейник засыпаем 100 г сахара — готовим карамель.

Для приготовления карамели выбирайте сотейник с толстым дном.

Шаг 2

Доводим карамель до темно-коричневого цвета.

Шаг 3

Заливаем кипяток, добавляем оставшийся сахар.

Шаг 4

Добавляем сливочное масло, держим на слабом огне до растворения сахара.

Шаг 5

Охлаждаем до температуры 50°С, добавляем желтки.

Шаг 6

Смешиваем муку, разрыхлитель двойного действия с винным камнем и специи.

Шаг 7

Добавляем сухие ингредиенты к основной массе.

Шаг 8

Вымешиваем, оборачиваем тесто в пленку, убираем в холодильник на ночь.

Шаг 9

Раскатываем тесто толщиной 0,8-1 см, вырезаем необходимой формой.

Шаг 10

Выпекаем при температуре 180°С 10-12 минут.

Шаг 11

Готовим айсинг для пряников. Растворяем лимонную кислоту в воде, соединяем с белком и сахарной пудрой.

По желанию можно использовать водорастворимый порошковый или гелевый краситель.

Шаг 12

Вымешиваем до однородности.

Шаг 13

Украшаем пряники айсингом.

Хранить готовые пряники следует в закрытом контейнере, или обернув их пищевой пленкой — так они дольше сохранят свою мягкость.

ШВЕЙЦАРСКАЯ МЕРЕНГА "ЕЛОЧКИ"

glinskaya.com.ua

Милыми ёлочками, приготовленными из швейцарской меренги, можно украсить праздничные десерты или же сделать частью декора рождественского стола. Кроме того, они вкусны сами по себе и просто идеальны с чашкой горячего какао.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 шт. яичного белка (90 гр)

180 гр сахара (мелкие кристаллы)

дробленая фисташка (орехи)

сублимированная малина

кокосовая стружка

клюква или курага

коричневый сахар

цукаты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Готовим швейцарскую меренгу. Смешиваем в миске сахар и белок.

Шаг 2

Ставим миску на паровую баню так, чтобы она не касалась воды.

Шаг 3

Помешиваем массу, чтобы она нагревалась равномерно.

Температура белка не должна превышать 60°С. Я проверяю ее на ощупь, мизинцем. Белок должен быть хорошо горячим, а кристаллы сахара в нем практически полностью раствориться.

Шаг 4

Взбиваем белок венчиком до устойчивых пиков.

Для этого можно воспользоваться комбайном или ручным миксером.

Шаг 5

Отсаживаем меренгу. Берем кондитерский мешок и круглую насадку диаметром от 10 до 14 мм или фигурную "Звезда".

Шаг 6

Наполняем мешок массой для меренги и отсаживаем на пергамент или силиконовый коврик ёлочки.

Шаг 7

Отправляем меренгу сушиться в духовку при температуре 90°С на 1-1,5 часа.

Их можно присыпать дроблеными орехами, коричневым сахаром, мелко нарезанными сухофруктами, кокосовой стружкой, сублимированными ягодами.﻿

Шаг 8

Ёлочки после остывания лучше переложить в герметично закрывающийся контейнер или упаковать, так они не отсыреют.

ЖЕЛЕ "КЛУБНИКА-ШАМПАНСКОЕ" (ДЕСЕРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

glinskaya.com.ua

А сейчас немного соблазна в хрустальном бокале...

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Клубничное желе:

200 гр клубничного пюре

200 гр клубники

30 гр сахара

6 гр желатина

30 мл воды (для желатина)

Желе с шампанским:

120 мл шампанского

70 гр сахара

30 мл воды

4 гр желатина

20 мл воды (для желатина)

Декор:

взбитые сливки (жирность не менее 30%)

клубника

мята

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Подготовим клубнику. Часть нарезаем небольшими кубиками, часть измельчаем блендером до состояния пюре.

И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной.

Шаг 2

В сотейник отправляем клубничное пюре и сахар, доводим до кипения.

Шаг 3

Соединяем горячее пюре с замоченным и набухшим желатином. Сюда же отправляем нарезанную клубнику.

Пропорция желатин — вода = 1:5. Желатин всегда замачиваем в воде комнатной температуры. Оставляем желатин на 10-15 минут, затем используем.

Шаг 4

Разливаем клубничное желе по бокалам или формам. Убираем в холодильник на несколько часов, до застывания.

Шаг 5

Приготовим желе с шампанским. На огонь ставим сотейник с водой и сахаром, доводим до кипения. Заливаем замоченный и набухший желатин горячим сиропом.

Шаг 6

Добавляем шампанское.

Шаг 7

Выливаем слой желе шампанского поверх застывшего клубничного желе. Убираем в холодильник на несколько часов.

Шаг 8

Готовое желе украшаем взбитыми сливками и свежей клубникой.

ОРЕШКИ СО СГУЩЕНКОЙ

glinskaya.com.ua

Домашние орешки со сгущенкой куда вкуснее магазинных!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

3 желтка (60 г)

100 г сахара + ванильный сахар (по желанию)

200 г растопленного сливочного масла (жирностью 82% и выше)

1/3 ч. л. соды + 1 ч. л. уксуса или лимонного сока

1/3 ч. л. соли

400 г муки

Начинка:

200 г вареного сгущённого молока

80 г сливочного масла

30 г черного рома (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Перемешиваем желтки с сахаром и растопленным сливочным маслом (теплым).

Шаг 2

Добавляем соду с уксусом, муку с солью. Замешиваем тесто, можно руками.

Долго вымешивать не нужно – достаточно, чтобы мука увлажнилась.

Шаг 3

Формируем из теста шарики по 5 г (размером с миндальный орех) и выпекаем в электроорешнице 2-3 минуты.

Некрасивый край орешков можно подпилить теркой, а затем добавить его в начинку к вареной сгущенке.

Шаг 4

Готовим начинку для орешков. Взбиваем мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавляем ром.

Я добавляю "Куантро" - апельсиновый ликер.

Шаг 5

Наполняем орешки.

Я наполняю с помощью кондитерского мешка - это очень удобно.

Шаг 6

Убираем в холодильник на ночь. Орешки со сгущенкой готовы!

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Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

Ранее OBOZREVATEL делился рецептами самых популярных блюд во времена СССР, а также рассказывал о современных блюдах, которые стоит приготовить на новогодний стол.