Топ-5 кращих салатів під горілку

Солоний огірочок і оселедець. Грибочки і ковбаска. Лимончик і сало. Українська алкогольна традиція давно сформувала перелік продуктів, якими в нашій країні люблять закушувати горілку. Кожен з цих продуктів хороший в якості закуски навіть у сольному виконанні. А якщо їх ще й грамотно скомпонувати – будь-яке застілля можна перетворити на справжнэ "свято живота".

OBOZREVATEL і компанія "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" підготували кілька ідей салатів, які оптимально доповнять горілку "Петриківська", приготовану відповідно до кращих українських горілчаних традицій. І прикрасять не тільки вечір, але наступний ранок.

Салат 1: порційний з грибами, огірочком і зеленим горошком

Ця страва стане прекрасною закускою до горілки "Петриківська". При цьому приготувати її можна максимально просто і швидко.

Інгредієнти (на 3-4 порції):

Огірки солоні - 3-4 шт.

Печериці мариновані - 300 г

Зелений горошок - 1 банка

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Яйця - 3-4 шт

Пучок кропу

Перець чорний мелений - за смаком

Сметана - 2/3 склянки

Зварені круто яйця порубайте ножем або натріть на крупній тертці. Гриби наріжте пластинками, огірки – кубиками. Цибулю очистіть і наріжте тонкими кільцями.

В порційний посуд (можна взяти широкі невисокі склянки) викладіть шарами підготовлені продукти в такій послідовності: горошок, яйця, огірки, гриби, кріп, цибуля. Зверху покладіть 1-2 столових ложки сметани, змішаної з чорним меленим перцем. Охолодіть – і подавайте.

Салат 2: з оселедцем і гірчицею

Підготовка до приготування займе у вас 10 хвилин, власне приготування – близько 20 хвилин.

Інгредієнти (на 6 порцій):

Гірчиця - 0.5 ч. л.

Картопля - 2 шт.

Лук білий - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Салат "Айсберг" - 0.5 шт.

Оселедець солона - 2 шт.

Насіння соняшнику чищені - 20 г

Картоплю відваріть, очистіть і наріжте кубиками. Половинку качана салату "Айсберг" подрібніть, цибулю наріжте півкільцями, а оселедець - смужками. Всі ці інгредієнти змішайте, додайте насіння. Заправте салат майонезом і гірчицею, прикрасьте зеленню. Не соліть.

Салат 3: з ковбаскою і сухариками

Швидкий салат зі звичних продуктів – відмінна закуска під горілку "Петриківська". Кількість інгредієнтів може варіюватися в залежності від ваших смакових уподобань.

Складові:

Консервована кукурудза

Помідори

Майонез

Сіль

Перець

Сухарики до пива

Копчена ковбаса

Цибуля

Ковбасу наріжте соломкою, а помідори – кубиками. З кукурудзи злийте рідину і додайте до ковбаси і помідорів. Туди ж помістіть дрібно нарізану цибулю. Посоліть і поперчіть салат за смаком. Перед подачею на стіл додайте сухарики до пива і заправте майонезом.

Салат 4: з капустою, сервелат і горошком

Інгредієнти:

Зелений горошок – 1 банка

Майонез – близько 100 г

Сервелат – 250 г

Капуста білокачанна – 0,5 кг

Пучок зелені (кропу, петрушки або шпинату)

Перець чорний мелений – за смаком.

Капусту дрібно нашинкуйте. Ковбасу наріжте дрібними брусочками. Зелень подрібніть. Всі інгредієнти змішайте, посоліть і поперчіть за смаком. Заправте майонезом (можна змішати його зі сметаною).

Салат 5: з окостом і йогуртом

Інгредієнти:

Йогурт - 100 г

Окіст - 100 г

Яйце куряче - 2 шт

Цибуля-порей - 1 шт

Огірок - 1 шт

Морква по-корейськи - 100 г

Окіст (або будь-яке інше м'ясо, яке ви любите) і очищений від шкірки свіжий огірок наріжте тонкою соломкою, цибулю – півкільцями. Кожне яйце збовтайте виделкою, присоліть і на сухій сковороді швидко підсмажте яєчний "млинець" (яйця, приготовані таким способом, можна використовувати і в інших салатах, замість традиційних зварених накруто). Охолоджені "млинці" наріжте такою ж соломкою, що й окіст. До приготованих інгредієнтів додайте моркву. Акуратно перемішайте з йогуртом (можна взяти замість нього майонез). За бажання прикрасьте зеленою цибулею.