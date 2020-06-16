Топ-5 лучших салатов под водку

Соленый огурчик и селедочка. Грибочки и колбаска. Лимончик и сало. Украинская алкогольная традиция давно сформировала перечень продуктов, которыми в нашей стране любят закусывать водку. Каждый из этих продуктов хорош в качестве закуски даже в сольном исполнении. А если их еще и грамотно скомпоновать – любое застолье можно превратить в настоящий "праздник живота".

OBOZREVATEL и компания "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" подготовили несколько идей салатов, которые оптимально дополнят водку "Петриковская", приготовленную в соответствии с лучшими украинскими водочными традициями. И скрасят не только вечер, но последующее утро.

Салат 1: порционный с грибами, огурчиком и зеленым горошком

Это блюдо станет прекрасной закуской к водке "Петриковская". При этом приготовить его можно максимально просто и быстро.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

Огурцы соленые — 3-4 шт.

Шампиньоны маринованные — 300 г

Зеленый горошек — 1 банка

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 3-4 шт

Пучок укропа

Перец черный молотый — по вкусу

Сметана — 2/3 стакана

Сваренные вкрутую яйца нарубите ножом или натрите на крупной терке. Грибы нарежьте пластинками, огурцы – кубиками. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами.

В порционную посуду (можно взять широкие невысокие стаканы) выложите слоями подготовленные продукты в такой последовательности: горошек, яйца, огурцы, грибы, укроп, лук. Сверху положите 1-2 столовых ложки сметаны, смешанной с черным молотым перцем. Охладите – и подавайте.

Салат 2: с сельдью и горчицей

Подготовка к приготовлению займет у вас 10 минут, собственно приготовление – около 20 минут.

Ингредиенты (на 6 порций):

Горчица - 0.5 ч. л.

Картофель - 2 шт.

Лук белый - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Салат "Айсберг" - 0.5 шт.

Сельдь солёная - 2 шт.

Семечки подсолнуха чищенные - 20 г

Картофель отварите, очистите и нарежьте кубиками. Половинку кочана салата "Айсберг" измельчите, лук нарежьте полукольцами, а сельдь - полосками. Все эти ингредиенты смешайте, добавьте семечки. Заправьте салат майонезом и горчицей, украсьте зеленью. Не солите.

Салат 3: с колбаской и сухариками

Быстрый салат из привычных продуктов – отличная закуска под водку "Петриковская". Количество ингредиентов может варьироваться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза

Помидоры

Майонез

Соль

Перец

Сухарики к пиву

Копченая колбаса

Лук

Колбасу нарежьте соломкой, а помидоры – кубиками. С кукурузы слейте жидкость и добавьте к колбасе и помидорам. Туда же поместите мелко нарезанный лук. Посолите и поперчите салат по вкусу. Перед подачей на стол добавьте сухарики к пиву и заправьте майонезом.

Салат 4: с капустой, сервелатом и горошком

Ингредиенты:

Зеленый горошек – 1 банка

Майонез – около 100 г

Сервелат – 250 г

Капуста белокачанная – 0,5 кг

Пучок зелени (укропа, петрушки или шпината)

Перец черный молотый – по вкусу.

Капусту мелко нашинкуйте. Колбасу нарежьте мелкими брусочками. Зелень измельчите. Все ингредиенты смешайте, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте майонезом (можно смешать его со сметаной).

Салат 5: с окороком и йогуртом

Ингредиенты:

Йогурт - 100 г

Окорок - 100 г

Яйцо куриное - 2 шт

Лук-порей - 1 шт

Огурец - 1 шт

Морковь по-корейски - 100 г

Окорок (либо любое другое мясо, которое вы любите) и очищенный от кожуры свежий огурец нарежьте тонкой соломкой, лук – полукольцами. Каждое яйцо разболтайте вилкой, присолите и на сухой сковороде быстро поджарьте яичный "блинчик" (яйца, приготовленные таким способом, можно использовать и в других салатах, вместо традиционных сваренных вкрутую). Охлажденные "блинчики" нарежьте такой же соломкой, как и окорок. К приготовленным ингредиентам добавьте морковку. Аккуратно перемешайте с йогуртом (можно взять вместо него майонез). При желании украсьте зеленым луком.