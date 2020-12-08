Ресторанні критики назвали найкращі заклади Латинської Америки

Ресторанний рейтинг San Pellegrino Top 50 Best Restaurants назвав 50 кращих ресторанів Латинської Америки. Цього року церемонія оголошення Latin America's 50 Best Restaurants через пандемію коронавируса пройшла в онлайн-форматі.

Найкращим рестораном став ресторан аргентинської кухні Don Julio з Буенос-Айреса, який до того ж володіє найбільшим винним погребом в Аргентині: близько 20 тис. пляшок, повідомляється на сайті рейтингу.

У номінації "Найкращий сталий розвиток ресторану" нагороду отримав заклад мексиканської кухні Pujol з Мехіко, а нагорода за мистецтво гостинності дісталася ресторану Central з Ліми, Перу.

Найкращим шеф-кухарем назвали Леонор Еспіносу з ресторану Leo (Богота, Колумбія). IberoEconomía.com

Кращими кухарями в різних категоріях в цьому році стали жінки. Так, крім того, що кращою жінкою шеф-кухарем стала Нарду Лепесей з ресторану Narda Comedor (Буенос-Айрес, Аргентина), найкращим шефом цього року стала Леонор Еспіноса з ресторану Leo (Богота, Колумбія), а кращим кондитером – Софія Кортіна з ресторану Pujol ( Мехіко, Мексика).

Всього в рейтингу – півсотні кращих закладів з Буенос-Айреса, Мехіко, Сан-Паулу, Ліми і інших міст Латинської Америки.

Перша десятка 50 кращих ресторанів Латинської Америки 2020 року виглядає так:

Don Julio (Буенос-Айрес, Аргентина) – Кращий ресторан Латинської Америки і Кращий ресторан Аргентини

Maido (Ліма, Перу) – Кращий ресторан Перу

Central (Ліма, Перу)

A Casa do Porco (Сан-Паулу, Бразилія) – Кращий ресторан Бразилії

Pujol (Мехіко, Мексика) – Кращий ресторан Мексики

Boragó (Сантьяго, Чилі) – Кращий ресторан Чилі

El Chato (Богота, Колумбія) – Кращий ресторан Колумбії

Mishiguene (Буенос-Айрес, Аргентина)

Rosetta (Мехіко, Мексика)

Osso (Ліма, Перу)

З повним списком учасників рейтингу можна ознайомитися тут.

Щорічний рейтинг The World's 50 Best Restaurants, який на честь головного спонсора також називають "Рейтингом San Pellegrino", сьогодні є однією з найбільш знакових нагород в ресторанному світі. Крім списку найкращих закладів світу експерти також щороку складають окремі рейтинги найкращих ресторанів Азії і Латинської Америки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії через коронавируса і жорсткого карантину зруйнована кар'єра багатьох шеф-кухарів, які були змушені припинити роботу своїх кафе і ресторанів.