Ресторанные критики назвали лучшие заведения Латинской Америки

Ресторанный рейтинг San Pellegrino Top 50 Best Restaurants назвал 50 лучших ресторанов Латинской Америки. В этом году церемония оглашения Latin America's 50 Best Restaurants из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-формате.

Лучшим заведением стал ресторан аргентинской кухни Don Julio из Буэнос-Айреса, который к тому же обладает самым большим винным погребом в Аргентине: около 20 тыс. бутылок, сообщается на сайте рейтинга.

В номинации "Лучшее устойчивое развитие ресторана" награду получило заведение мексиканской кухни Pujol из Мехико, а награда за искусство гостеприимства досталась ресторану Central из Лимы, Перу.

Лучшим шеф-поваром назвали Леонор Эспиносу из ресторана Leo (Богота, Колумбия). IberoEconomía.com

Лучшими поварами в разных категориях в этом году стали женщины. Так, помимо того, что лучшей женщиной шеф-поваром этого года стала Нарда Лепес из ресторана Narda Comedor (Буэнос-Айрес, Аргентина), лучшим шефом стала Леонор Эспиноса из ресторана Leo (Богота, Колумбия), а лучшим кондитером – София Кортина из ресторана Pujol (Мехико, Мексика).

Всего в рейтинге – полсотни лучших заведений из Буэнос-Айреса, Мехико, Сан-Паулу, Лимы и других городов Латинской Америки.

Первая десятка 50 лучших ресторанов Латинской Америки 2020 выглядит так:

Don Julio (Буэнос-Айрес, Аргентина) – Лучший ресторан Латинской Америки и Лучший ресторан Аргентины

Maido (Лима, Перу) – Лучший ресторан Перу

Central (Лима, Перу)

A Casa do Porco (Сан-Паулу, Бразилия) – Лучший ресторан Бразилии

Pujol (Мехико, Мексика) – Лучший ресторан Мексики

Boragó (Сантьяго, Чили) – Лучший ресторан Чили

El Chato (Богота, Колумбия) – Лучший ресторан Колумбии

Mishiguene (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Rosetta (Мехико, Мексика)

Osso (Лима, Перу)

С полным списком участников рейтинга можно ознакомиться здесь.

Ежегодный рейтинг The World's 50 Best Restaurants, который в честь главного спонсора также называют "Рейтингом San Pellegrino", сегодня является одной из самых знаковых наград в ресторанном мире. Помимо списка лучших заведений в мире эксперты также каждый год составляют отдельные рейтинги лучших ресторанов Азии и Латинской Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии из-за коронавируса и жесткого карантина рухнула карьера многих шеф-поваров, которые были вынуждены прекратить работу своих кафе и ресторанов.