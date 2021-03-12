3 напої, які зарядять організм вітамінами

Після довгих зимових холодів організм вимагає підживлення. Щоб наситити тіло корисними речовинами, можна приготувати вітамінний напій.

Навесні замінити звичні чай або каву допоможуть смузі, які містять необхідні мікроелементи. Такий напій бадьорить і тонізує. Редакція FoodOboz пропонує добірку коктейлів для детоксу.

Вітамінний коктейль

Зелений смузі оцінять прихильники здорового способу життя Unsplash: Kimzy Nanney

Цей напій – справжня "вітамінна бомба". Крім того, він містить ударну дозу клітковини, яка допомагає налагодити роботу шлунково-кишкового тракту. Для його приготування необхідно взяти яблуко, селеру і моркву. Збити в блендері, додати трохи води і перемішати інгредієнти знову. Можна приправити соком лимона.

Морквяно-йогуртовий напій

Морквяно-йогуртовий напій може стати легким сніданком eatthis.com

Користь від нього очевидна, оскільки морква – джерело вітамінів краси, а йогурт містить кальцій, який покращує стан шкіри, нігтів і волосся. Пікантної ноти додасть кріп. Готувати смузі просто: з моркви вичавити сік, зелень перемолоти в блендері, додати йогурт і знову змішати всі складові.

"Помаранчевий настрій"

Смузі з моркви і фруктів – цінне джерело вітамінів Unsplash: K15 Photos

Цей яскравий вітамінний напій припаде до душі і дорослим, і дітям. Для приготування коктейлю необхідно взяти 2 моркви, яблуко, банан і апельсин. Щоб зробити напій більш корисним, варто додати в нього жменю вівсяних пластівців, які "почистять" організм. Усі інгредієнти подрібнити в блендері, попередньо видаливши кісточки з фруктів.

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