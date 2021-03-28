Чи корисний чайний гриб на кожен день: фахівці дали відповідь

Чайний гриб, або комбуча, може бути як дуже корисним, так і шкідливим. Усе залежить від того, хто і з якою метою його вживає.

Знаменитий напій із ферментованого чаю із цукром має китайське походження. Про це повідомляє наукова стаття на ресурсі Оnlinelibrary.wiley.com. Звідти чайний гриб розійшовся по всьому світу і став популярним завдяки своїм властивостям: він виводить токсини, містить пробіотики і покращує роботу серцево-судинної системи.

Але у чайного гриба є не тільки прихильники, а й критики. Вони мотивують шкоду такого напою тим, що він містить оцтовокислі бактерії, що шкодять зубам, а ще в ньому міститься трохи алкоголю.

Корисний чи шкідливий чайний гриб. unsplash.com

Дієтологиня Олександра Разаренова дала свій коментар щодо користі й шкоди цього напою. Про це пише Style.rbc.ru.

"Я б порекомендувала пити чайний гриб з обережністю людям, що мають підвищену кислотність шлунка і захворювання шлунково-кишкового тракту, а також утриматися від вживання вагітним і жінкам, які годують. У день допустимо пити 1-2 склянки охолодженого напою. Бажано після їжі через 1,5-2 години. Після двох місяців вживання краще зробити перерву до трьох тижнів", – сказала Разаренова.

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