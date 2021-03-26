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Печеночный торт: как приготовить бюджетное угощение для всей семьи

3.4т
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Печеночный торт готовится из субпродуктов и того, что есть практически на каждой кухне, но получается он очень вкусным.

Хотя в Украине такой рецепт очень распространен, не каждый знает все секреты приготовления данного блюда. Ресурс Momsdish.com поделился рецептом печеночного торта и уточнил, что оно характерно для Восточной Европы.

Как приготовить печеночный торт.
Как приготовить печеночный торт. Источник: Instagram кафе Tika Cake

Для приготовления нужны такие ингредиенты:

  • 750 г говяжьей или куриной печени;

  • 1 яйцо;

  • 130 г сметаны;

  • 120 г муки;

  • Соль/перец – по вкусу;

  • 200 г майонеза;

  • 5 зубчиков чеснока;

  • Растительное масло для жарки;

  • Пучок укропа.

Приготовление:

1. Печень помойте, измельчите ее всю в блендере.

2. К печени добавьте сметану, муку, яйцо, соль и перец, продолжайте перемешивать массу.

3. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и наливайте печеночную смесь, как будто это блины. Обжарьте таким образом всю массу.

4. В отдельной миске смешайте майонез, зелень и чеснок.

5. Начинайте делать торт из получившихся коржей, намазывая каждый соусом и складывая в стопку.

6. Сверху украсьте получившееся блюдо веточкой укропа и остатком белой пасты.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Рецепты
Место
Украина
Тег
еда
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