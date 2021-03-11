Дієтологиня розвіяла популярні міфи про білкову їжу

Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, що повальне вживання їжі, багатої протеїнами, – це данина модним тенденціям. За її словами, вживання батончиків, коктейлів і йогуртів, збагачених білком, не допоможе отримати струнку фігуру.

Добавки, які рекомендуються вводити в раціон, не завжди можуть принести користь. Лікарка на своїй сторінці в Instagram дала поради, як заповнити необхідну кількість протеїнів в організмі, не вдаючись до порошкових замінників та батончиків.

Водночас Коміссарова підкреслила, що вживання достатньої кількості білків – це обов'язкова умова для здорового функціонування організму.

"Вони необхідні для росту і розвитку, допомагають рости і відновлюватися м'язам, беруть участь у роботі імунітету і регулюють безліч біохімічних реакцій, допомагають довго зберігати почуття ситості", – зазначає фахівчиня.

Вона пояснила, що підвищену кількість білку потрібно вживати людям, які активно займаються спортом – 2 грами протеїну на 1 кг ваги. А для здорового харчування досить 0,8 грамів на кілограм.

Коміссарова додала, що в середньому людина вживає від 65 до 90 грамів білка на добу, що є нормою.

Також дієтологиня вважає, що найкращими джерелами протеїнів будуть продукти тваринного і рослинного походження: м'ясо, риба, морепродукти, яйця, бобові і соєві продукти, і крупи.

"Найкраще джерело білка – це їжа, а не порошки та протеїнові батончики", – акцентувала увагу лікарка.

Вона підкреслює, що порція протеїнової їжі повинна становити ¼ розміру тарілки (приблизно розмір долоні без пальців).

Норма вживання білкових продуктів Instagram Альбіна Коміссарова

Експертка не бачить сенсу вживати надлишкову кількість білка без мети наростити м'язову масу. Однак максимально допустима кількість не повинна перевищувати 3 грами на кілограм маси тіла. Зазначається, що вживання протеїнів вище від норми передбачає збільшення калорійності їжі та вживання червоного м'яса. Це може бути небезпечно для людей із хворобами нирок і печінки.

Кількість білкової їжі повинна становити 1/4 розміру тарілки Instagram Альбіни Коміссарової

"Якщо ви буде їсти занадто багато білка, то витіснятимете з раціону інші продукти, які не менш необхідні в раціоні. Все повинно бути в міру", – пояснила Коміссарова.

Протеїнові продукти та добавки можуть бути корисні людям із високою фізичною активністю, з обмежувальною дієтою, літнім людям і вегетаріанцям.

"Найчастіше норму білка можна набрати з їжі. Наприклад, в одному яйці близько 6 грамів білка, в порції курки близько 30 грамів", – підкреслила дієтологиня.

Коміссарова порадила перед вживанням протеїнових продуктів і добавок переконатися, що немає протипоказань, дивитися на склад (особливу увагу на кількість цукру), а також не забувати про різноманітність раціону.

Скриншот Instagram Альбіни Коміссарової

Скріншот поста Instagram Альбіни Коміссарової

Скріншот поста Instagram Альбіни Коміссарової

Скріншот поста Instagram Альбіни Коміссарової

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтологиня розповіла, в яких випадках необхідно вживати вітаміни.