Диетолог развенчала популярные мифы о белковой еде

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что повальное употребление пищи, богатой протеинами, это дань модным тенденциям. По ее словам, употребление батончиков, коктейлей и йогуртов, обогащенных белком, не поможет получить стройную фигуру.

Добавки, которые рекомендуются вводить в рацион не всегда могут принести пользу. Врач на своей странице в Instagram дала советы как восполнить необходимое количество протеинов в организме не прибегая к порошковым заменителям и батончиками.

В то же время Комиссарова подчеркнула, что употребление достаточного количества белков – это обязательное условие для здорового функционирования организма.

"Они необходимы для роста и развития, помогают расти и восстанавливаться мышцам, участвуют в работе иммунитета и регулируют множество биохимических реакций, помогают долго сохранять чувство сытости", – отмечает специалист.

Она объяснила, что повышенное количество белка нужно употреблять людям, которые активно занимаются спортом – 2 грамма протеина на 1 кг веса. А для здорового питания достаточно 0,8 грамм на килограмм.

Комиссарова добавила, что в среднем человек употребляет от 65 до 90 граммов белка в сутки, что является нормой.

Также диетолог считает, что наилучшими источниками протеинов будут продукты животного и растительного происхождения: мясо, рыба, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, и крупы.

"Самый лучший источник белка – это еда, а не порошки и протеиновые батончики", –акцентировала внимание врач.

Она подчеркивает, что порция протеиновой пищи должна составлять ¼ размера тарелки (примерно размер ладони без пальцев).

Норма употребления белковых продуктов Instagram Альбина Комиссарова

Диетолог не видит смысла употреблять излишнее количество белка без цели нарастить мышечную массу. Однако максимально допустимое количество не должно составлять более 3 грамм на килограмм массы тела. Отмечается, что употребление протеинов выше нормы предполагает увеличение калорийности пищи и употребление красного мяса. Это может быть опасно для людей с болезнями почек и печени.

Количество белковой пищи должно составлять 1/4 размера тарелки Instagram Альбина Комиссарова

"Если вы будете есть слишком много белка, то будете вытеснять из рациона другие продукты, которые не менее необходимы в рационе. Все должно быть в меру", – пояснила Комиссарова.

Протеиновые продукты и добавки могут быть полезны людям с высокой физической активностью, с ограничительной диетой, пожилым людям и вегетарианцам.

"Чаще всего норму белка можно набрать из еды. Например, в одном яйце около 6 граммов белка, в порции курицы около 30 грамм", – подчеркнула диетолог.

Комиссарова посоветовала перед употреблением протеиновых продуктов и добавок убедиться, что нет противопоказаний, смотреть на состав (особенное внимание на количество сахара), а также не забывать про разнообразие рациона.

Скриншот Instagram Альбина Комиссарова

Скриншот поста Instagram Альбина Комиссарова

Скриншот поста Instagram Альбина Комиссарова

Скриншот поста Instagram Альбина Комиссарова

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