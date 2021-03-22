Названо найкращі перекуси на ніч для здорового сну

За годину до відходу до сну рекомендовано вживати їжу з елементами для регулювання потрібних гормонів, що відповідають за біологічний годинник організму.

Щоб організм після денних стресів повноцінно відпочив, потрібно забезпечити йому розслаблення і комфорт за допомогою здорових перекусів. Читачам OBOZREVATEL пропонує кілька варіантів вечірніх прийомів їжі, сприяють легкому засипанню і приємному станові на ранок. Головний принцип вибору – їжа повинна містити три важливі елементи: триптофан, мелатонін, серотонін.

Яйця і молоко покращують якість сну unsplash.com

Яйця

Варені або у вигляді омлету вони містять триптофан і білки, швидко засвоюються організмом за годину. Важливе правило – не додавати в блюдо сіль і перець, які уповільнюють обмін речовин.

Молоко

При невеликому голод перед сном добре пити трохи кефіру або кислого молока. Такі продукти містять речовини, що сприяють виробленню мелатоніну, він в свою чергу регулює біологічний годинник організму.

Сік овочів

Напій із моркви, томатів та інших плодів, який випивається перед сном, містить гормон серотонін, що допомагає швидко розслабитися для відпочинку.

Сир

Маленький його шматочок допоможе вгамувати апетит, а також заспокоїти, дати відчути умиротворення. Такий ефект надає триптофан, який відповідає в організмі за регуляцію і наступ здорового сну.

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