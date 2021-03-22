Названы лучшие перекусы на ночь для здорового сна

За час до отхода ко сну рекомендовано употреблять еду с элементами для регуляции нужных гормонов, отвечающих за биологические часы организма.

Чтобы организм после дневных стрессов полноценно отдохнул, нужно обеспечить ему расслабление и комфорт с помощью здоровых перекусов. Читателям OBOZREVATEL предлагает несколько вариантов вечерних приемов пищи, способствующих легкому засыпанию и приятному состоянию на утро. Главный принцип выбора – еда должна содержать три важных элемента: триптофан, мелатонин, серотонин.

Яйца и молоко улучшают качество сна unsplash.com

Яйца

Вареные или в виде омлета они содержат триптофан и белки, быстро усваивающиеся организмом за час. Важное правило – не добавлять в блюдо соль и перец, которые замедляют обмен веществ.

Молоко

При небольшом голоде перед сном хорошо пить немного кефира или простокваши. Такие продукты содержат вещества, способствующие выработке мелатонина, он в свою очередь регулирует биологические часы организма.

Сок овощей

Напиток из моркови, томатов и других плодов, который выпивается перед сном, содержит гормон серотонин, помогающий быстро расслабиться для отдыха.

Сыр

Маленький его кусочек поможет унять аппетит, а также успокоить, дать почувствовать умиротворение. Такой эффект оказывает триптофан, отвечающий в организме за регуляцию и наступление здорового сна.

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