Названо рецепти кращих зігріваючих напоїв для здоров'я цієї осені

В Україну прийшло різке похолодання, і щоб не замерзнути потрібно вживати зігріваючі напої. Так, кондитер Ольга Фандоріна поділилася кращими рецептами.

Багато з них корисні для здоров'я і не дадуть вам захворіти цієї осені, пише видання "Українські новини".

Лимонно-медова обліпиха

Для початку в заварювальному чайнику слід змішати 2 ст. л. чорного чаю, 3 часточки лимона і жменю сушеної м'яти. Потім заливаємо суміш 800 мл гарячої води і заварюємо протягом 10 хвилин. Розминаємо 3 ст. л. свіжих ягід обліпихи з медом за смаком. Коли чай трохи охолоне, викладаємо в чайник для заварювання ягідно-медову масу і настигаємо ще 15 хвилин. Після цього проціджуємо напій через дрібне сито, і подаємо до столу.

Відзначимо, що також можна покласти в чашку скибочки лимона, паличку кориці і зірочки бадьяна.

Лимонно-медова обліпиха Zira.uz

Журавлина з букетом прянощів

Очищаємо від шкірки і серцевини невелике кисло-солодке яблуко, нарізаємо дрібними кубиками, поливаємо соком часточки лимона. Потім розминаємо 30 г свіжих ягід журавлини і разом з яблучними кубиками перекладаємо в чайник для заварювання. Після висипаємо 3 ст. л. крупнолистового чорного чаю, по щіпці меленого імбиру, кориці і чебрецю. Заливаємо суміш 500 мл окропу, наполягаємо протягом 20 хвилин, після чого проціджують.

Щоб напій був солодший, можна додати цукор або мед.

Журавлина з букетом прянощів Relax.by

Какао з маршмеллоу

У скляній ємності змішуємо 3 ст. л. какао-порошку, 2 – 3 ст. л. цукру, по щіпці кориці і солі. Заливаємо суміш 150 мл окропу і повністю розчиняємо какао. У сотейник вливаємо 500 мл молока і нагріваємо на повільному вогні. Головне – не дайте молоку закипіти. Потім помішуючи, вводимо тонкою цівкою розчинений какао з цукром. Зменшуємо вогонь до мінімуму і, не припиняючи мішати, витримуємо напій на вогні 2 – 3 хвилини. В результаті наливаємо какао в чашки і доповнюємо маленькими маршмеллоу.

Какао з маршмеллоу The Pled

Гарячий шоколад з цитрусами та корицею

Змішуємо 100 мл молока і 80 мл вершків жирністю не менше 30 – 33%, підігріваємо на повільному вогні, не дозволяючи суміші закипати. Після цього ламаємо на шматочки 100 г темного шоколаду, викладаємо в сотейник і повністю розчиняємо в вершках з молоком. Потім слід додати 3 – 4 ст. л. апельсинового соку, 2 ч. л. какао-порошку, цукор за смаком. Витримуємо напій на слабкому вогні ще пару хвилин. Розливаємо густий гарячий шоколад по маленьким кавовим чашкам.

Відзначимо, напій можна подавати без нічого, злегка припорошив меленою корицею і дрібно натертою цедрою апельсина.

Гарячий шоколад з цитрусами та корицею Лайфхакер

Пряний гарбуз з вершками

Для початку нарізаємо скибочками 400 г м'якоті гарбуза, запікаємо в духовці 40 хвилин при 180° C. Після ретельно пюріруємо занурювальним блендером. Потім змішуємо гарбузове пюре з 250 мл фільтрованої води і 150 г цукру. Додаємо по 1 ч. л. кориці і меленої гвоздики, 0,5 ч. л. меленого імбиру, 2 – 3 зірочки анісу, ¼ ч. л. мускатного горіха. Доводимо пряну суміш до кипіння і варимо 15 хвилин на слабкому вогні, поки вона остаточно не загусне.

Пряний гарбуз з вершками tunahouse.ru

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