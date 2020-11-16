Названо рецепти кращих зігріваючих напоїв для здоров'я цієї осені

Софія Ковнір Тренди 16:46, 16.11.2020 Оновлено: 17:28, 16.11.2020

В Україну прийшло різке похолодання, і щоб не замерзнути потрібно вживати зігріваючі напої. Так, кондитер Ольга Фандоріна поділилася кращими рецептами.

Багато з них корисні для здоров'я і не дадуть вам захворіти цієї осені, пише видання "Українські новини".

Лимонно-медова обліпиха

  1. Для початку в заварювальному чайнику слід змішати 2 ст. л. чорного чаю, 3 часточки лимона і жменю сушеної м'яти.

  2. Потім заливаємо суміш 800 мл гарячої води і заварюємо протягом 10 хвилин.

  3. Розминаємо 3 ст. л. свіжих ягід обліпихи з медом за смаком. Коли чай трохи охолоне, викладаємо в чайник для заварювання ягідно-медову масу і настигаємо ще 15 хвилин.

  4. Після цього проціджуємо напій через дрібне сито, і подаємо до столу.

Відзначимо, що також можна покласти в чашку скибочки лимона, паличку кориці і зірочки бадьяна.

Лимонно-медова обліпиха
Zira.uz

Журавлина з букетом прянощів

  1. Очищаємо від шкірки і серцевини невелике кисло-солодке яблуко, нарізаємо дрібними кубиками, поливаємо соком часточки лимона.

  2. Потім розминаємо 30 г свіжих ягід журавлини і разом з яблучними кубиками перекладаємо в чайник для заварювання.

  3. Після висипаємо 3 ст. л. крупнолистового чорного чаю, по щіпці меленого імбиру, кориці і чебрецю.

  4. Заливаємо суміш 500 мл окропу, наполягаємо протягом 20 хвилин, після чого проціджують.

Щоб напій був солодший, можна додати цукор або мед.

Журавлина з букетом прянощів
Relax.by

Какао з маршмеллоу

  1. У скляній ємності змішуємо 3 ст. л. какао-порошку, 2 – 3 ст. л. цукру, по щіпці кориці і солі.

  2. Заливаємо суміш 150 мл окропу і повністю розчиняємо какао.

  3. У сотейник вливаємо 500 мл молока і нагріваємо на повільному вогні. Головне – не дайте молоку закипіти.

  4. Потім помішуючи, вводимо тонкою цівкою розчинений какао з цукром.

  5. Зменшуємо вогонь до мінімуму і, не припиняючи мішати, витримуємо напій на вогні 2 – 3 хвилини.

  6. В результаті наливаємо какао в чашки і доповнюємо маленькими маршмеллоу.

Какао з маршмеллоу
The Pled

Гарячий шоколад з цитрусами та корицею

  1. Змішуємо 100 мл молока і 80 мл вершків жирністю не менше 30 – 33%, підігріваємо на повільному вогні, не дозволяючи суміші закипати.

  2. Після цього ламаємо на шматочки 100 г темного шоколаду, викладаємо в сотейник і повністю розчиняємо в вершках з молоком.

  3. Потім слід додати 3 – 4 ст. л. апельсинового соку, 2 ч. л. какао-порошку, цукор за смаком.

  4. Витримуємо напій на слабкому вогні ще пару хвилин.

  5. Розливаємо густий гарячий шоколад по маленьким кавовим чашкам.

Відзначимо, напій можна подавати без нічого, злегка припорошив меленою корицею і дрібно натертою цедрою апельсина.

Гарячий шоколад з цитрусами та корицею
Лайфхакер

Пряний гарбуз з вершками

  1. Для початку нарізаємо скибочками 400 г м'якоті гарбуза, запікаємо в духовці 40 хвилин при 180° C.

  2. Після ретельно пюріруємо занурювальним блендером.

  3. Потім змішуємо гарбузове пюре з 250 мл фільтрованої води і 150 г цукру.

  4. Додаємо по 1 ч. л. кориці і меленої гвоздики, 0,5 ч. л. меленого імбиру, 2 – 3 зірочки анісу, ¼ ч. л. мускатного горіха.

  5. Доводимо пряну суміш до кипіння і варимо 15 хвилин на слабкому вогні, поки вона остаточно не загусне.

Пряний гарбуз з вершками
tunahouse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо п'ять рецептів для захисту від вірусів і зміцнення імунітету.

Коментувати
FoodOboz Тренди

Дивіться також

Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу

У Києві підприємці вийшли на новий "податковий майдан"

За одужання Зеленського від COVID-19 помолилися за усьому світі. Відео

У мережу потрапили поради медиків по боротьбі з COVID-19 для тих, хто не хоче звертатися до лікарні

Суд скасував рішення про заочний арешт Януковича