Пять рецептов для защиты от вирусов и укрепления иммунитета

На дворе – осень и нехватка витаминов, а также солнечного света, ощущается. Для того, чтобы уберечь свой организм от вирусов и простуд, предлагаем пять вкусных и полезных средств для укрепления иммунитета.

OBOZREVATEL делится секретами приготовления настойки, чая, варенья и других вкусных "лекарств" от вирусов.

Малиновое варенье

Малиновое варенье. Источник: living.iprima.cz

Малина является прекрасным противовирусным средством, поскольку содержит салициловую кислоту, которая помогает снизить температуру тела. Поэтому чай с бабушкиным малиновым вареньем – это не только вкусно, но и полезно!

Ингредиенты:

Малина – 1 кг

Сахар – 1 кг

Приготовление: Для этого рецепта мы берем продукты в пропорции 1:1. Малину необходимо засыпать сахаром и оставить на несколько часов при комнатной температуре. После того, как сахар и сок смешались, нужно выловить ягоды в отдельную миску. Сок с сахаром поставить на плиту и довести до кипения, снимая пенку. После десяти минут кипячения возвращаем в сироп ягоды, перемешиваем и варим еще пять минут, постоянно помешивая и на медленном огне.

Затем выключаем плиту, ждем, пока варенье остынет и разливаем по стерилизованным банкам.

Австралийская настойка с медом

Медовая настойка с перцем. Источник: ktk67.ru

Мед – универсальное природное лекарство, которое помогает восполнить запас полезных веществ в организме. Кроме того, содержащиеся в этом продукте витамины С и В, а также органические кислоты благотворно влияют на пищеварение, укрепляют иммунитет и обладает антибактериальными свойствами.

Важно! Мед – продукт очень сложный. Стоит помнить, что при нагревании выше 50 градусов он теряет все полезные свойства. Кроме того, мед является мощным аллергеном, поэтому детям не рекомендуется давать больше двух ложек в день, а норма для взрослого человека составляет 50 грамм в сутки.

Ингредиенты:

Мед – 1,5 ст

Сок агавы – 1,5 ст. л

Чеснок – 1 зубчик

Имбирь – 1 см. корня

Вода – 0,5 л

Кайенский перец – по вкусу

Лимон – 0,5 ст.

Приготовление: Для того, чтобы сделать себе на зиму антивирусную настойку, следует в блендере смешать 1 см корня имбиря, зубчик чеснока, полтора стакана меда и полторы столовых ложки сока агавы. Затем добавляем к смеси воду и ставим на плиту, варим 10 минут на медленном огне. После того, как смесь охладится, добавляем к ней мед, лимонный сок и перец по вкусу. Затем настойку следует процедить и перелить в чистую посуду. Пить настойку следует теплой.

Витаминно-ореховая смесь "Байконурская"

Смесь орехов и меда. Источник: moremeda.ru

Честно говоря, нам неизвестно, почему эту ореховую смесь называют "Байконурской", но факт таков, что представляет она собой кладезь белка и витаминов. В ней содержится витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), а также витамин Е. Кроме того, смесь содержит жиры и аминокислоты. Поэтому она полезна для стенок сосудов, а также для иммунитета.

Ингредиенты:

Грецкие орехи – 200 г

Миндаль – 100 г

Кедровые орехи – 100 г

Курага – 100 г

Чернослив – 100 г

Изюм – 100 г

Лимон – 2 шт.

Мед – 150 г

Приготовление: Лимоны следует прежде всего обдать кипятком и выложить на салфетку. Затем разрезать их на крупные дольки, удалить косточки и вырезать сердцевину. В блендер складываем курагу, изюм и чернослив, предварительно хорошо помытые. Измельчаем. Затем то же самое проделываем со смесью орехов. Последним измельчаем лимон вместе с цедрой. Смешиваем все ингредиенты, добавляем мед и перемешиваем.

Рекомендуем хранить смесь в холодильнике, употреблять смесь по одной чайной ложке натощак для повышения иммунитета.

Витаминный компот с травами

Компот с ягодами. Источник: sushi-box.su

Компот, прежде всего, богат витамином С, который так незаменим в холодное время года. Кроме того, мелисса обладает противовирусным свойством, а иван-чай помогает бороться с серьезными инфекциями.

Ингредиенты:

Мелисса – 5 ст. л

Иван-чай – 5 ст. л

Каштан – 5 ст. л

Мята – 5 ст. л

Вода – 1 л

Клюква/черная смородина/калина/вишня/клубника – по 100 г

Приготовление: Все ягоды стоит хорошо промыть и просушить, затем залить водой и варить в течение 10 минут. К компоту можно добавить немного сахара для вкуса. Травки заварить отдельно в литре воды и оставить настаиваться на два часа. После того, как остынет отвар, все смешать, довести до кипения и оставить остывать.

Бодрящий чай с травами

Бодрящий чай с травами. Источник: www.1obl.ru

Чай, в целом, является незаменимым напитком при простудах и в качестве укрепляющего средства в холодное время года. Этот травяной чай обладает бодрящим и тонизирующим действием, кроме того, укрепляет иммунитет.

Ингредиенты:

Лист кипрея — 4 части

Лист смородины чёрной — 2 части

Лист рябины лесной — 2 части

Трава вереска — 2 части

Лист малины — 1 часть

Лист земляники — 1 часть

Трава душицы — 1/2 части

Приготовление: Все травы можно приобрести в аптеках и супермаркетах, а можно вырастить их самостоятельно на подоконнике. Все травки нужно измельчить следующим образом: после высушивания листы сложить в комок и мелко порезать или покрошить руками. Затем разровнять скалкой. Травы можно хранить в банке в смешанном виде, а можно по отдельности.

Заваривается чай таким образом. На одну десертную ложку смеси берется стакан кипятка, после чего чай должен стоять укутанным 30 минут. Кстати, рекомендуем употреблять его вместе с малиновым вареньем из первого рецепта.

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