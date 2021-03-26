Рамен-суп за 15 хвилин: як приготувати японську страву за всіма правилами

Традиційний рамен-суп завжди містить локшину, зелену цибулю і варене яйце.

Щоб удома приготувати для себе або здивувати гостей азіатською стравою, не потрібно багато складних інгредієнтів. Видання bbcgoodfood.com пропонує повторити легкий рецепт супу, приготування якого займе 15 хвилин або й менше.

Як приготувати рамен-суп за 15 хвилин. unsplash.com

Нам знадобиться:

80 г азіатської локшини швидкого приготування;

Пучок зеленої подрібненої цибулі;

Половина головки капусти пак-чой (можна замінити пекінською в крайньому разі);

1 яйце;

1 ложка насіння кунжуту;

Соус чилі для сервірування.

Приготування:

1. Локшину запарте у великій мисці, якщо з нею йдуть приправи, їх теж додайте.

2. Покришіть цибулю і пак-чой, покладіть у миску.

3. Варіть яйце для рамена 6 хвилин, очистіть його, розріжте навпіл, покладіть у суп.

4. Насіння кунжуту обсмажте на сковороді, додайте туди ж. Зверху прикрасити страву можна соусом.

Як писав OBOZREVATEL, щоб приготувати лукум у домашніх умовах, не потрібно багато сил, часу або будь-яких дорогих продуктів.