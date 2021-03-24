Розовый лукум: как сделать турецкий национальный десерт дома

Лукум содержит много сахара и его можно хранить дома до 20 дней.
Этот десерт, помимо Турции, можно встретить в Греции, Сирии, Азербайджане, Саудовской Аравии, Израиле, и даже в США. Ресурс Thethingswellmake.com поделился рецептом сладости, какой можно легко повторить дома, не используя дорогих или недоступных ингредиентов.
Для лукума понадобится:
2 стакана сахара;
Лимонная кислота – на кончике ножа;
Вода – 100 мл и 150 мл;
50 г. кукурузного крахмала;
Ароматизатор: розовая вода, сироп или масло;
Краситель красного цвета – по желанию;
Кукурузный крахмал для присыпки.
Приготовление:
1. Заранее подготовьте формочки для лукума (подойдут силиконовые или просто усланные пергаментной бумагой железные).
2. Смешайте сахар, 150 мл воды и лимонную кислоту, перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на слабом огне.
3. Пока сироп варится, смешайте воду (100 мл), крахмал и влейте его в нагретую сахарную смесь сняв ее прежде с плиты.
4. Когда сахар смешается с крахмалом, влейте розовую воду/сироп/масло и размешайте. Масса в кастрюле должна загустеть.
5. Определить густоту смеси можно так: погрузите ложку в нее, а затем опустите в стакан с водой. Если масса удалась, она мгновенно застынет.
6. В загустевшую массу добавьте краситель и перемешайте для равномерного цвета (уже готовый лукум все равно на выходе станет полупрозрачным).
7. Когда масса будет нужной консистенции, со вкусом и запахом, перелейте ее в формы и оставьте остывать на несколько часов.
8. Начинайте резать лукум на кубики, посыпая его крахмалом, чтобы они не липли друг к другу.
9. Лукум готов для подачи.
Ранее OBOZREVATEL делился, чем можно заменить дорогие сорта икры, чтобы получить те же полезные вещества за меньшие деньги.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.