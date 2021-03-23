Як приготувати сирний крем-суп на швидку руку: покроковий рецепт страви

Obozrevatel Тренди 11:57, 23.03.2021

Крем-суп готують з сиру, бульйону і молока, він завжди виходить ситним і ароматним.

Ця страва відоме в багатьох країнах. В Європі часто готують його французи і швейцарці. Також сирний суп можна побачити в Колумбії, Мексиці і навіть на Тибеті. Видання Аllrecipes.com пропонує повторити простий покроковий рецепт супу в домашніх умовах.

Які продукти потрібні:

  • 60 г вершкового масла;

  • 1 дрібно нарізана цибулина;

  • 40 р пшеничного борошна;

  • 3 склянки курячого бульйону;

  • 3 склянки молока;

  • 30 р тертого сиру чеддер (можна брати голландський).

Рецепт сирного крем-супу в домашніх умовах
unsplash.com

Рецепт:

1. У 3-літровій каструлі розтопіть масло і додайте туди цибулю, варя його там 5 хвилин. Потім туди втрутився борошно, поки маса не стане однорідною.

2. Додайте в суміш бульйон, помішуючи, а коли вміст загусне, влийте молоко і доведіть його до кипіння.

3. Блендером на середній швидкості збийте чверть суповий суміші, поки вона не стане глянсовою. Поверніть рідина в каструлю і розмішайте.

4. Додайте в суп натертий сир і віночком або шумівкою допоможіть йому розплавитися. Якщо не виходить розчинити сир – потримайте каструлю на дуже слабкому вогні ще хвилину, постійно помішуючи масу.

Зауважимо, що на 100 грам в супі приблизно 470 ккал. Подавати це блюдо найкраще з грінками.

Як писав OBOZREVATEL раніше, що нутеллу можна не тільки купити в магазині, але і приготувати її самостійно без зайвих витрат.

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