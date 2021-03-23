Як приготувати сирний крем-суп на швидку руку: покроковий рецепт страви
Крем-суп готують з сиру, бульйону і молока, він завжди виходить ситним і ароматним.
Ця страва відоме в багатьох країнах. В Європі часто готують його французи і швейцарці. Також сирний суп можна побачити в Колумбії, Мексиці і навіть на Тибеті. Видання Аllrecipes.com пропонує повторити простий покроковий рецепт супу в домашніх умовах.
Які продукти потрібні:
60 г вершкового масла;
1 дрібно нарізана цибулина;
40 р пшеничного борошна;
3 склянки курячого бульйону;
3 склянки молока;
30 р тертого сиру чеддер (можна брати голландський).
Рецепт:
1. У 3-літровій каструлі розтопіть масло і додайте туди цибулю, варя його там 5 хвилин. Потім туди втрутився борошно, поки маса не стане однорідною.
2. Додайте в суміш бульйон, помішуючи, а коли вміст загусне, влийте молоко і доведіть його до кипіння.
3. Блендером на середній швидкості збийте чверть суповий суміші, поки вона не стане глянсовою. Поверніть рідина в каструлю і розмішайте.
4. Додайте в суп натертий сир і віночком або шумівкою допоможіть йому розплавитися. Якщо не виходить розчинити сир – потримайте каструлю на дуже слабкому вогні ще хвилину, постійно помішуючи масу.
Зауважимо, що на 100 грам в супі приблизно 470 ккал. Подавати це блюдо найкраще з грінками.
Як писав OBOZREVATEL раніше, що нутеллу можна не тільки купити в магазині, але і приготувати її самостійно без зайвих витрат.