Как приготовить сырный крем-суп на скорую руку: пошаговый рецепт блюда

Крем-суп готовят из сыра, бульона и молока, он всегда получается сытным и ароматным.

Это блюдо известно во многих странах. В Европе часто готовят его французы и швейцарцы. Также сырный суп можно увидеть в Колумбии, Мексике и даже на Тибете. Издание Аllrecipes.com предлагает повторить простой пошаговый рецепт супа в домашних условиях.

Какие продукты нужны:

60 г. сливочного масла;

1 мелко нарезанная луковица;

40 г. пшеничной муки;

3 стакана куриного бульона;

3 стакана молока;

30 г. тертого сыра чеддер (можно брать голландский).

Рецепт сырного крем-супа в домашних условиях unsplash.com

Рецепт:

1. В 3-литровой кастрюле растопите масло и добавьте туда лук, варя его там 5 минут. Потом туда вмешайте муку, пока масса не станет однородной.

2. Добавьте в смесь бульон, помешивая, а когда содержимое загустеет, влейте молоко и доведите его до кипения.

3. Блендером на средней скорости взбейте четверть суповой смеси, пока она не станет глянцевой. Верните жидкость в кастрюлю и размешайте.

4. Добавьте в суп натертый сыр и венчиком или шумовкой помогите ему расплавиться. Если не получается растворить сыр – подержите кастрюлю на очень слабом огне еще минуту, постоянно помешивая массу.

Заметим, что на 100 грамм в супе примерно 470 ккал. Подавать это блюдо лучше всего с гренками.

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