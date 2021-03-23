Как приготовить сырный крем-суп на скорую руку: пошаговый рецепт блюда

Obozrevatel Тренды 11:57, 23.03.2021

Крем-суп готовят из сыра, бульона и молока, он всегда получается сытным и ароматным.

Это блюдо известно во многих странах. В Европе часто готовят его французы и швейцарцы. Также сырный суп можно увидеть в Колумбии, Мексике и даже на Тибете. Издание Аllrecipes.com предлагает повторить простой пошаговый рецепт супа в домашних условиях.

Какие продукты нужны:

  • 60 г. сливочного масла;

  • 1 мелко нарезанная луковица;

  • 40 г. пшеничной муки;

  • 3 стакана куриного бульона;

  • 3 стакана молока;

  • 30 г. тертого сыра чеддер (можно брать голландский).

Рецепт сырного крем-супа в домашних условиях
unsplash.com

Рецепт:

1. В 3-литровой кастрюле растопите масло и добавьте туда лук, варя его там 5 минут. Потом туда вмешайте муку, пока масса не станет однородной.

2. Добавьте в смесь бульон, помешивая, а когда содержимое загустеет, влейте молоко и доведите его до кипения.

3. Блендером на средней скорости взбейте четверть суповой смеси, пока она не станет глянцевой. Верните жидкость в кастрюлю и размешайте.

4. Добавьте в суп натертый сыр и венчиком или шумовкой помогите ему расплавиться. Если не получается растворить сыр – подержите кастрюлю на очень слабом огне еще минуту, постоянно помешивая массу.

Заметим, что на 100 грамм в супе примерно 470 ккал. Подавать это блюдо лучше всего с гренками.

Как писал OBOZREVATEL ранее, что нутеллу можно не только купить в магазине, но и приготовить ее самостоятельно без лишних трат.

Комментировать
FoodOboz Тренды

Смотрите также

СБУ нашла в фискальной службе подполковника-шпиона: Бутусов раскрыл имя и детали

Украина открыла дело против 23 артистов из России: появились подробности

Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии

Шмыгаль – о сроках вступления в ЕС: мы приближаемся к Европе шаг за шагом

"Живу с постоянной болью": медик "Айдара" спасала воинов на Донбассе, а сейчас борется за собственную жизнь