Як зробити пісний майонез без яєць і молока: покроковий рецепт. Відео

Obozrevatel Тренди 15:19, 23.03.2021 Оновлено: 15:39, 23.03.2021

Пісний майонез не містить молока або яєць, але за смаком він нічим не поступається тому, який приготовлений за класичним рецептом.

Для тих, хто поститься, цей соус розбавить повсякденний раціон і змінить смак неабияк набридлі макарони або картоплю. На своїй сторінці в Facebook переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася оригінальним рецептом майонезу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Особливість рецепту Глинської в тому, що він містить аквафабу. Це така в'язка рідина, яка виходить після варіння бобових культур. Часто на неї замінюють яєчний білок, тому що в них схожа консистенція.

Рецепт пісного майонезу
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Отже, що потрібно для приготування пісного майонезу:

  • 60 мл аквафаби;

  • 150 мл рослинної олії (рафінованої);

  • сіль за смаком);

  • 1 ч. л. гірчиці;

  • 1 ч. л. меду;

  • лимонний сік (за смаком).

Рецепт

1. Змішайте з допомогою занурювального блендера аквафабу, мед і гірчицю.

2. Продовжуйте збивати суміш, тонкою цівкою вливаючи рослинну олію.

3. Коли маса буде вже схожою на майонез, додайте лимонний сік і сіль, якщо потрібно.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, кому можна вживати в їжу кров'яну ковбасу і в якому випадку вона може завдати шкоди організму.

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