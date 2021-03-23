Як зробити пісний майонез без яєць і молока: покроковий рецепт. Відео
Пісний майонез не містить молока або яєць, але за смаком він нічим не поступається тому, який приготовлений за класичним рецептом.
Для тих, хто поститься, цей соус розбавить повсякденний раціон і змінить смак неабияк набридлі макарони або картоплю. На своїй сторінці в Facebook переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася оригінальним рецептом майонезу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Особливість рецепту Глинської в тому, що він містить аквафабу. Це така в'язка рідина, яка виходить після варіння бобових культур. Часто на неї замінюють яєчний білок, тому що в них схожа консистенція.
Отже, що потрібно для приготування пісного майонезу:
60 мл аквафаби;
150 мл рослинної олії (рафінованої);
сіль за смаком);
1 ч. л. гірчиці;
1 ч. л. меду;
лимонний сік (за смаком).
Рецепт
1. Змішайте з допомогою занурювального блендера аквафабу, мед і гірчицю.
2. Продовжуйте збивати суміш, тонкою цівкою вливаючи рослинну олію.
3. Коли маса буде вже схожою на майонез, додайте лимонний сік і сіль, якщо потрібно.
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