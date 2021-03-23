Как сделать постный майонез без яиц и молока: пошаговый рецепт. Видео

Obozrevatel Тренды 15:19, 23.03.2021 Обновлено: 15:39, 23.03.2021

Постный майонез не содержит молока или яиц, но по вкусу он ничем не уступает тому, который приготовлен по классическому рецепту.

Для тех, кто постится, этот соус разбавит повседневный рацион и изменит вкус изрядно надоевших макарон или картошки. На своей странице в Facebook победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась оригинальным рецептом майонеза (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Особенность рецепта Глинской в том, что содержит аквафабу. Это такая вязкая жидкость, какая получающаяся после варки бобовых культур. Часто на нее заменяют яичный белок, потому что у них похожая консистенция.

Рецепт постного майонеза
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Итак, что нужно для приготовления постного майонеза:

  • 60 мл аквафабы;

  • 150 мл растительного масла (рафинированного);

  • Соль (по вкусу);

  • 1 ч. л. горчицы;

  • 1 ч. л. меда;

  • Лимонный сок (по вкусу).

Рецепт:

1. Смешайте с помощью погружного блендера аквафабу, мед и горчицу.

2. Продолжайте взбивать смесь, тонкой струйкой вливая растительное масло.

3. Когда масса будет уже похожей на майонез, добавьте лимонный сок и соль, если требуется.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, кому можно употреблять в пищу кровяную колбасу и в каком случае она может нанести вред организму.

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