Як зробити різні підливи для пісних страв: швидкі рецепти
Помідори, шпинат, гриби і спеції – найкращі інгредієнти для приготування соусів і підлив тим, хто вирішив дотримуватися посту.
Для людей, які тимчасово відмовилися від м'яса, яєць, риби і молока, часом буває важко нормально харчуватися, коли вони втомилися від макаронів, гречки або рису. OBOZREVATEL підготував добірку рецептів пісних підлив, щоб змінити смак звичної їжі і додати в неї більше вітамінів.
Підлива з томатів і базиліку
Нам знадобляться:
2 томати;
Гілочка базиліку;
Зубчик часнику;
Оливкова олія для смаження;
Спеції за смаком.
Приготування:
Помідори дрібно поріжте і посмажте на олії, наприкінці додайте дрібно порізаний часник, базилік і спеції.
Грибний соус
Нам потрібно:
300 грамів печериць;
2 цибулини;
1 середня морквина;
2 ст. л. борошна;
400 мл. води,
Рослинна олія для смаження;
Сіль, перець – за смаком.
Приготування:
Натерту моркву і дрібно подрібнену цибулю обсмажте протягом приблизно 7 хвилин. Після цього додайте туди нарізані печериці, перемішайте, накрийте кришкою. Розведіть у воді борошно і вилийте до грибів, додайте сіль і перець. Продовжуйте тушкувати підливу під кришкою ще 20 хвилин.
Овочева підлива
Складові:
1 цибулина;
1 середня морква;
1 середній помідор;
2 зубчики часнику;
Стебло селери;
1 болгарський перець;
2 ст. л. рослинного масла;
Сіль, спеції – за смаком.
Приготування:
Всі овочі порізати дрібними кубиками (з помідора знявши шкірку). На розігрітій сковороді обсмажити цибулю з часником, через п'ять хвилин. Киньте туди перець, моркву, селеру і смажте все приблизно 10 хвилин, після чого додайте туди води, щоб овочі почали пасеруватися. Ближче до кінця готування влийте ще 150 мл рідини і залиште страву на вогні ще на 7 хвилин.
Горіховий соус
Складові:
70 г волоських горіхів;
5-6 гілочок кінзи;
50 мл. води;
1 ч. л. коріандру;
1 ч. л. лимонного соку;
3 зубчики часнику;
На кінчику ножа – шафран;
Гострий перець – за смаком.
Як приготувати:
Нарізаний часник із шафраном, сіллю і коріандром перетовчіть у ступі. Потім дрібно наріжте кінзу, червоний перець, а потім це додайте до спецій, ще раз усе розімніть. Горіхи двічі пропустіть через м'ясорубку і з'єднайте з вмістом ступи. Після того як усе перемішаєте – починайте додавати в масу воду, поки вона вся не з'єднається з соусом і він не стане однорідним.
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