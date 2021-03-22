Как сделать разные подливы для постных блюд: быстрые рецепты
Помидоры, шпинат, грибы и специи – лучшие ингредиенты для приготовления соусов и подлив тем, кто решил держать пост.
Людям, которые на время отказались от мяса, яиц, рыбы и молока порой бывает трудно нормально питаться, когда они устали изо дня в день пустые макароны, гречку или рис. Для них OBOZREVATEL подготовил подборку рецептов постных подлив, чтобы изменить вкус привычной пищи и добавить в нее больше витаминов:
Подлива из томатов и базилика
Нам понадобятся:
2 томата;
Веточка базилика;
Зубчик чеснока;
Оливковое масло для жарки;
Специи по вкусу.
Приготовление:
Помидоры мелко порежьте и пожарьте на масле, в конце чего добавьте мелко порезанный чеснок, базилик и специи.
Грибной соус
Нам нужно:
300 грамм шампиньонов;
2 луковицы;
1 средняя морковь;
2 ст. л. муки;
400 мл. воды,
Растительное масло для жарки;
Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Натертую морковь и мелко измельченный лук обжарьте в течении примерно 7 минут. После этого добавьте туда нарезанные шампиньоны, перемешайте, накройте крышкой. Разведите в воде муку и вылейте к грибам, добавьте соль и перец. Продолжайте тушить подливу под крышкой еще 20 минут.
Овощная подлива
Ингредиенты:
1 луковица;
1 средняя морковь;
1 средний помидор;
2 зубчика чеснока;
Стебель сельдерея;
1 болгарский перец;
2 ст. л. растительного масла;
Соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
Все овощи порежьте мелкими кубиками (с помидора сняв кожуру). На нагретой сковороде обжарьте лук с чесноком, через пять минут отправьте туда перец, морковь, сельдерей и жарьте все приблизительно 10 минут, после чего добавьте туда воды, чтобы овощи начали тушиться. Ближе к концу готовки влейте еще 150 мл. жидкости и оставьте блюдо на огне еще на 7 минут.
Ореховый соус
Ингредиенты:
70 г. грецких орехов;
5-6 веточек кинзы;
50 мл. воды;
1 ч. л. кориандра;
1 ч. л. лимонного сока;
3 зубчика чеснока;
На кончике ножа – шафран;
Острый перец – по вкусу.
Как приготовить:
Нарезанный чеснок с шафраном, солью и кориандром перетолките в ступе. Потом мелко нарежьте кинзу, красный перец, а затем это отправьте к специям, еще раз все разомните. Орехи дважды пропустите через мясорубку и соедините с содержимым ступы. После того как все перемешаете – начинайте добавлять в массу воду, пока она вся не соединится с соусом и он не станет однородным.
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