Які види мікрозелені найкорисніші: список

Мікрозелень містить більше вітамінів, ніж зрілі плоди. Їх особливо багато в сходах бобових і коренеплодів.

Молоді пагони рослин унікальні тим, що у них містяться великі дози вітамінів А, С і речовин, які гарно впливають на кровоносну систему. Видання Herbsathome.co зазначає, що той, хто включив в раціон мікрозелень, знижує ризик розвитку ожиріння, діабету і серцево-судинних захворювань. Отже, як серед розмаїття зелені вибрати для себе найкращу? Фахівці виділяють 5 популярних сортів:

Фахівці назвали кращі види мікрозелень. відкриті джерела

Горох

Крім вітамінів А і С, також у цих паростках є фолієва кислота і каротиноїди, лютеїн і зеаксантин, що поліпшують зір і здоров'я очей.

Редис

Сходи редиски це джерело аскорбінової і фолієвої кислот, калію, вітаміну B6, рибофлавіну, магнію, міді, цинку, заліза, селену і кальцію. Ці речовини допомагають розумовій роботі і циркуляції крові в організмі.

Гірчиця

Її паростки покращують апетит і травлення, а ще – зміцнює стінки судин. Також завдяки вмісту рутину уповільнює старіння організму.

Буряк

Мікрозелень цього коренеплоду - відмінне джерело бета-каротину і лютеїну, які допомагають зберегти зір.

Крес-салат

Його паростки мають всі властивості інших сортів Мікрогрін, і на додачу до всього, вони ще можуть знижувати тиск.

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