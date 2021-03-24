Какие виды микрозелени самые полезные: список

Микрозелень содержит больше витаминов, чем зрелые плоды. Их особенно много во всходах бобовых и корнеплодов.

Молодые побеги растений уникальны тем, что у них содержится большие дозы витаминов А, С и веществ благотворно влияющие на кровеносную систему. Издание Herbsathome.co отмечает, что тот, кто включил в рацион микрозелень, снижает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, как среди разнообразия зелени выбрать для себя самую лучшую? Специалисты выделяют 5 популярных сортов:

Специалисты назвали лучшие виды микрозелени. открытые источники

Горох

Помимо витаминов А и С, также в этих ростках есть фолиевая кислота и каротиноиды, лютеин и зеаксантин, улучшающие зрение и здоровье глаз.

Редис

Всходы редиса это кладезь аскорбиновой и фолиевой кислот, калия, витамина B6, рибофлавина, магния, меди, цинка, железа, селена и кальция. Эти вещества помогают умственной работе и циркуляции крови в организме.

Горчица

Ее ростки улучшают аппетит и пищеварение, а еще – укрепляет стенки сосудов. Также благодаря содержащемуся рутину замедляет старение организма.

Свекла

Микрозелень этого корнеплода - отличный источник бета-каротинна и лютеина, помогающих сохранить зрение.

Кресс-салат

Его ростки обладают всеми свойствами других сортов микрогрина, и вдобавок ко всему, они еще могут снижать давление.

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