У магазинах Британії з'являться веганські яйця

Компанія Crackd анонсувала появу на полицях супермаркетів Великобританії 100% веганських яєць. Страви, приготовані з них, на смак нічим не відрізняються від тих, в яких використовуються звичайні яйця.

Продукт під назвою The No-Egg Egg є рідкою субстанцію з горохового білка, харчових дріжджів і морської солі. Представники компанії стверджують, що такі яйця можна використовувати в приготуванні класичних яєчних страв, таких як бісквіт, омлет або скрембл. Водночас тривалість приготування їжі може збільшитися на 15 хвилин у порівнянні зі своїм класичним аналогом, пише видання Green Queen.

За словами виробників, яйця на рослинній основі багаті на вітаміни B12 і D та не містять алергенів. На полиці британських магазинів вони надійдуть вже в грудні і будуть продаватися за ціною 3,99 фунта стерлінгів (5,18 долара) за пляшку ємністю 490 грам. У найближчому майбутньому компанія планрует вийти на міжнародний рівень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Айтор Санчес розповів, що колір шкаралупи яєць залежить тільки від породи курей та ніяк не впливає на смакові і поживні властивості продукту.