В магазинах Британии появятся веганские яйца

Компания Crackd анонсировала появление на полках супермаркетов Великобритании 100% веганских яиц. Блюда, приготовленные из них, по вкусу ничем не отличаются от тех, в которых используются обычные яйца.

Продукт под названием The No-Egg Egg представляет собой жидкую субстанцию из горохового белка, пищевых дрожжей и морской соли. Представители компании утверждают, что такие яйца можно использовать в приготовлении классических яичных блюд, таких как бисквит, омлет или скрембл. В то же время длительность приготовление еды может увеличиться на 15 минут по сравнению со своим классическим аналогом, пишет издание Green Queen.

По словам производителей, яйца на растительной основе богаты витаминами B12 и D и не содержат аллергенов. На полки британских магазинов они поступят уже в декабре и будут продаваться по цене 3,99 фунта стерлингов (5,18 доллара) за бутылку емкостью 490 грамм. В ближайшем будущем компания планрует выйти на международный уровень.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Айтор Санчес рассказал, что цвет скорлупы яиц зависит только от породы кур и никак не влияет на вкусовые и питательные свойства продукта.