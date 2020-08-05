У чому користь арахісу: названо головні переваги та норми вживання
Арахіс належить до бобових культур, як і квасоля, нут або горох. При цьому він є відмінним джерелом "хороших" жирів, вітамінів групи В і мінералів.
Ці речовини захищають серце та артерії, а також знижують рівень холестерину. Зокрема, вітамін B6 необхідний для здоров'я нервової та травної систем, повідомляє riza.it.
Арахіс також містить магній, який не тільки необхідний для профілактики і лікування серцевих захворювань або остеопорозу, а й для метаболічних процесів. Він відіграє важливу роль у запобіганні втрати сил і м'язової маси під час дієти або в міру старіння.
Однак, незважаючи на велику кількість цінних поживних речовин, важливо пам'ятати, що в ньому міститься багато калорій (598 ккал в 100 г продукту). З огляду на це, його порція не повинна перевищувати 20 г на день (приблизно 10 штук в шкаралупі або 20 очищених).
Як вибрати арахіс?
Необхідно стежити, щоб стручки були хрусткими і цілими. Не рекомендується купувати його з темною шкаралупою або покритою сіруватим порошком, так як це є ознакою зараження афлатоксинами, небезпечними мікотоксинами, які викликають отруєння та ураження печінки.
Також варто уникати смаженого солоного арахісу, оскільки надлишок натрію є однією з основних причин гіпертонії та затримки води. Крім того, він стимулює апетит і може сприяти набору зайвої ваги. Краще їсти арахіс смажений, але несолоний.
З чим можна поєднувати арахіс?
Арахіс містить амінокислоти і підходить для заповнення дефіциту білка, типового для вегетаріанських і веганських дієт. Суміш білків, клітковини і жирів також дозволяє знизити глікемічний індекс і уповільнити всмоктування цукрів. Тому чайна ложка арахісу, додана у фруктовий салат, пудинг або шматок торта, запобігає сплескам інсуліну.
Порцію арахісу (20 г) можна вводити в раціон в різний час дня. Наприклад, змішати 5 штук з невеликою кількістю запечених яблук або груш, збагачених ложкою натурального йогурту.
Також легко додати його в салат зі свіжих фруктів, заправлений соєвим йогуртом, або спробувати в пікантному варіанті – намазати на скибочку підсмаженого цільнозернового хліба ложку рикоти, зверху покласти помідори черрі, арахіс і орегано, а потім скропити оливковою олією першого холодного віджиму.
Крім того, можна з'єднати арахіс (5 штук) з 2 столовими ложками насіння кунжуту, 1 столовою ложкою насіння соняшнику, 1 чайною ложкою насіння чіа і 2 пучками подрібнених морських водоростей. Взявши цю закуску з собою, вдасться швидко наситити організм, коли з'явиться відчуття голоду.
Якщо, насамперед, хочеться десерт, буде корисно і практично змішати частково знежирений йогурт зі свіжими ягодами (50 г) і арахісом (5 шт).
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