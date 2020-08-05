У чому користь арахісу: названо головні переваги та норми вживання

Арахіс належить до бобових культур, як і квасоля, нут або горох. При цьому він є відмінним джерелом "хороших" жирів, вітамінів групи В і мінералів.

Ці речовини захищають серце та артерії, а також знижують рівень холестерину. Зокрема, вітамін B6 необхідний для здоров'я нервової та травної систем, повідомляє riza.it.

Завдяки магнію арахіс сприяє зміцненню кісток

Арахіс також містить магній, який не тільки необхідний для профілактики і лікування серцевих захворювань або остеопорозу, а й для метаболічних процесів. Він відіграє важливу роль у запобіганні втрати сил і м'язової маси під час дієти або в міру старіння.

Однак, незважаючи на велику кількість цінних поживних речовин, важливо пам'ятати, що в ньому міститься багато калорій (598 ккал в 100 г продукту). З огляду на це, його порція не повинна перевищувати 20 г на день (приблизно 10 штук в шкаралупі або 20 очищених).

Як вибрати арахіс?

Необхідно стежити, щоб стручки були хрусткими і цілими. Не рекомендується купувати його з темною шкаралупою або покритою сіруватим порошком, так як це є ознакою зараження афлатоксинами, небезпечними мікотоксинами, які викликають отруєння та ураження печінки.

Також варто уникати смаженого солоного арахісу, оскільки надлишок натрію є однією з основних причин гіпертонії та затримки води. Крім того, він стимулює апетит і може сприяти набору зайвої ваги. Краще їсти арахіс смажений, але несолоний.

З чим можна поєднувати арахіс?

Арахіс містить амінокислоти і підходить для заповнення дефіциту білка, типового для вегетаріанських і веганських дієт. Суміш білків, клітковини і жирів також дозволяє знизити глікемічний індекс і уповільнити всмоктування цукрів. Тому чайна ложка арахісу, додана у фруктовий салат, пудинг або шматок торта, запобігає сплескам інсуліну.

Порцію арахісу (20 г) можна вводити в раціон в різний час дня. Наприклад, змішати 5 штук з невеликою кількістю запечених яблук або груш, збагачених ложкою натурального йогурту.

Також легко додати його в салат зі свіжих фруктів, заправлений соєвим йогуртом, або спробувати в пікантному варіанті – намазати на скибочку підсмаженого цільнозернового хліба ложку рикоти, зверху покласти помідори черрі, арахіс і орегано, а потім скропити оливковою олією першого холодного віджиму.

Крім того, можна з'єднати арахіс (5 штук) з 2 столовими ложками насіння кунжуту, 1 столовою ложкою насіння соняшнику, 1 чайною ложкою насіння чіа і 2 пучками подрібнених морських водоростей. Взявши цю закуску з собою, вдасться швидко наситити організм, коли з'явиться відчуття голоду.

Якщо, насамперед, хочеться десерт, буде корисно і практично змішати частково знежирений йогурт зі свіжими ягодами (50 г) і арахісом (5 шт).

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