В чем польза арахиса: названы главные преимущества и нормы употребления

Арахис относится к бобовым культурам, как и фасоль, нут или горох. При этом он является отличным источником "хороших" жиров, витаминов группы В и минералов.

Эти вещества защищают сердце и артерии, а также снижают уровень холестерина. В частности, витамин B6 необходим для здоровья нервной и пищеварительной систем, сообщает riza.it.

Благодаря магнию арахис способствует укреплению костей

Арахис также содержит магний, который не только необходим для профилактики и лечения сердечных заболеваний или остеопороза, но и для метаболических процессов. Он играет важную роль в предотвращении потери сил и мышечной массы во время диеты или по мере старения.

Однако, несмотря на большое количество ценных питательных веществ, важно помнить, что в нем содержится много калорий (598 ккал в 100 г продукта). Учитывая это, его порция не должна превышать 20 г в день (примерно 10 штук в скорлупе или 20 очищенных).

Как выбрать арахис?

При выборе арахиса необходимо следить, чтобы стручки были хрустящими и целыми. Не рекомендуется покупать его с темной скорлупой или покрытой сероватым порошком, так как это является признаком заражения афлатоксинами, опасными микотоксинами, вызывающими отравление и поражение печени.

Также стоит избегать жареного соленого арахиса, поскольку избыток натрия является одной из основных причин гипертонии и задержки воды. Кроме того, он стимулирует аппетит и может способствовать набору избыточного веса. Лучше есть арахис жареный, но несоленый.

С чем можно сочетать арахис?

Арахис содержит аминокислоты и подходит для восполнения дефицита белка, типичного для вегетарианских и веганских диет. Смесь белков, клетчатки и жиров также позволяет снизить гликемический индекс и замедлить всасывание сахаров. Поэтому чайная ложка арахиса, добавленная во фруктовый салат, пудинг или кусок торта, предотвращает всплески инсулина.

Порцию арахиса (20 г) можно вводить в рацион в разное время дня. К примеру, смешать 5 штук с небольшим количеством запеченных яблок или груш, обогащенных ложкой натурального йогурта.

Также легко добавить его в салат из свежих фруктов, заправленный соевым йогуртом, или попробовать в пикантном варианте – намазать на ломтик поджаренного цельнозернового хлеба ложку рикотты, сверху положить помидоры черри, арахис и орегано, а затем сбрызнуть оливковым маслом первого холодного отжима.

Кроме того, можно соединить арахис (5 штук) с 2 столовыми ложками семян кунжута, 1 столовой ложкой семян подсолнечника, 1 чайной ложкой семян чиа и 2 щепотками измельченных морских водорослей. Взяв эту закуску с собой, удастся быстро насытить организм, когда появится чувство голода.

Если, прежде всего, хочется десерт, будет полезно и практично смешать частично обезжиренный йогурт со свежими ягодами (50 г) и арахисом (5 шт).

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