У Флориді можуть офіційно дозволити їсти пітонів

Маша Сердюк FoodOboz 10:55, 21.01.2021 Оновлено: 11:08, 21.01.2021

У меню ресторанів Флориди можуть з'явитися страви з бірманських пітонів. Влада штату хоче дозволити це на офіційному рівні.

Річ у тім, що бірманські пітони загрожують диким тваринам на півдні Флориди, пише CNN. Згідно з оцінками фахівців, через дії плазунів, популяція єнотів і кроликів скоротилася на 97-98%.

У зв'язку з цим комісія з питань рибальства та дикої природи радить місцевим жителям убивати цих пітонів за будь-якої нагоди, а також повідомляти владі про місця їхнього розмноження.

Наразі ведеться дослідження, наскільки безпечно вживати м'ясо пітонів. Само по собі м'ясо не має жодної небезпеки і якщо його правильно приготувати, то страви з пітона можна навіть назвати делікатесом. Однак Департамент охорони здоров'я штату Флорида хоче перевірити, чи не занадто високий рівень ртуті в організмі у пітонів.

"Ртуть – це поширений елемент на півдні Флориди. Він біологічно накопичується в середовищі, тому в тварин на вершині харчового ланцюга його має бути багато, і пітони навіть самі себе ним труять", – розповів Майк Кіркланд, який керує програмою з викорінення пітонів у Флориді. У межах цієї програми, до речі, вже відловили понад шість тисяч бірманських пітонів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Таїланді на жінку напав двометровий пітон, який ховався в унітазі, а в Австралії двометровий пітон ледь не з'їв дитину.

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