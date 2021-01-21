Во Флориде могут официально разрешить есть питонов

В меню ресторанов Флориды могут появиться блюда из бирманских питонов. Власти штата хотят разрешить это на официальном уровне.

Все дело в том, что бирманские питоны угрожают диким животным на юге Флориды, пишет CNN. Согласно оценкам специалистов, из-за действий пресмыкающихся, популяция енотов и кроликов сократилась на 97-98%.

В связи с этим комиссия по вопросам рыболовства и дикой природы советует местным жителям убивать этих питонов при любом удобном случае, а также сообщать властям о местах их размножения.

В данный момент ведется исследование, насколько безопасно употреблять мясо питонов. Само по себе мясо не несет никакой опасности и если его правильно приготовить, то блюда из питона можно даже назвать деликатесом. Однако Департамент здравоохранения штата Флорида хочет проверить, не слишком ли высокий уровень ртути в организме у питонов.

"Ртуть – это распространенный элемент на юге Флориды. Он биологически накапливается в среде, поэтому у животных на вершине пищевой цепи его должно быть много, и питоны даже себя им травят", – рассказал Майк Киркланд, который руководит программой по искоренению питонов во Флориде. В рамках этой программы, к слову, уже отловили более шести тысяч бирманских питонов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Таиланде на женщину напал двухметровый питон, который прятался в унитазе, а в Австралии двухметровый питон едва не съел ребенка.