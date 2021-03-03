Українці відкривають у Празі кафе з борщем і варениками

Подружжя з України, яке кілька років тому по роботі переїхало до Чехії, збирається відкривати у Празі кафе української кухні. Центральною стравою в новому закладі вони планують зробити борщ.

За словами Таші й Алекса, в меню чеських ресторанів і кафе досить часто можна зустріти борщ із припискою "російська страва". Як передає "Радіо Свобода", хлопці з Кропивницького взялись виправити це прикре непорозуміння (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Гроші на відкриття закладу українці вирішили збирати за допомогою краудфандингу: лише за тиждень їхню ідею підтримали кілька десятків українців. Ресторан називатиметься "The Борщ", а на тимчасовій вивісці подружжя написало "українська полевкарня" (polévka у перекладі з чеської означає суп).

Ідея відкрити заклад зі стравами української кухні спала їм на думку після того, як вони влаштували вдома кілька "борщ-вечірок": запрошували друзів-іноземців і годували їх борщем. Плюс, каже Алекс, в еміграції банально не вистачає української їжі, до якої всі ми звикли з дитинства: борщу, вареників, маминих пиріжків. Крім того, в створенні свого закладу Алекс і Таша бачать насамперед просвітницьку місію.

"У нас були в гостях наші чеські друзі. Ми їх пригощали борщем, і одна дівчина запитала, яка різниця між українським і російським борщем, – розповідає Таша. – Я набрала повітря в легені і повідомила, що російського борщу не існує".

За словами подружжя, за кордоном люди часто говорять "російський борщ", оскільки його можна спробувати лише в російських ресторанах.

"Тому я бачу в цьому таку маленьку місію, щоб показати, що, взагалі-то, борщ – наш", – каже Таша.

Зараз Алекс і Таша вже знайшли приміщення і роблять там ремонт. І сподіваються через кілька місяців влаштувати офіційну "борщ-вечірку" на честь відкриття ресторану.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що борщ внесли до списку найсмачніших супів у світі. Топ-20 найсмачніших перших страв опублікував сайт американського телеканалу CNN.

Крім того, ми також повідомляли, що українські школярі відшукали рецепт улюбленого борщу Лесі Українки: рецепт із покоління в покоління передавався в родині Драгоманових-Косачів.