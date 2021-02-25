Українські школярі відшукали рецепт улюбленого борщу Лесі Українки

Український журналіст Костянтин Грубич розповів, які страви любили готувати в родині Лесі Українки, зі дня народження якої у 2021 році виповнюється 150 років.

На своєму YouTube-каналі він виклав відео, в якому школярі з усієї України готують борщ за рецептом бабусі Лесі Українки (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Класна керівничка повідомила учням, що незабаром буде свято – 150 років із дня народження Лесі Українки. Покоління Z не надихнулося. Учні безнадійно запитали, чи буде піца. Ситуація надихнула іншу вчительку – географиню Оксану Данилову – підштовхнути дітвору замість банальної піци розшукати рецепти і приготувати улюблені страви Лесі Українки", – розповів Грубич.

За його словами, рецепти шукали і в Україні, і серед діаспори у Парижі і Торонто. Флешмоб поширився й Україною: до пошуку страв родини Косачів долучилися школярі з Луганщини, Волині, Полтавщини, Галичини.

Результатом зусиль стала онлайн-вечірка "На зум до Лесі", де учні з різних куточків України представляли приготовані ними страви з родинного меню Косачів-Драгоманових. Центральною стравою вечірки став борщ, рецепт якого з покоління в покоління передавався у родині Лесі.

Борщ має назву "Лизаветин борщ": баба Лизавета та її чоловік Купер’ян – колишні кріпаки бабусі Лесі Українки Єлизавети Драгоманової з Полтавщини. Лизавета працювала у неї кухаркою 40 років, Купер’ян допомагав у господарстві. Про славетний Лизаветин борщ є згадки у родинному епістолярії. Його секрет полягав у прикисленні борщу яблуком-антонівкою.

Нижче даємо перепис Лизаветиного борщу від Ізидори Косач-Борисової, родички Лесі Українки, яка емігрувала до США.

Курку варити до готовності. Процідити відвар. Обчищені і промиті буряки нашаткувати соломкою, скропити щедро буряковим квасом, присолити. Перемішати з нашаткованим соломкою яблуком-антонівкою. Покласти у глибоку з накривкою пательну, додати жир, зібраний з відвару, і тушкувати до напівготовності. Цибулю, обчищене і обмите коріння моркви і петрушки нашаткувати соломкою і легенько обсмажити у маслі. У проціджений відвар покласти нарізану частками картоплю, довести до кипіння, додати нарізану кубиками свіжу капусту і варити хвилин 15. Потім у відвар покласти тушковані з яблуком буряки, злегка підсмажене разом з цибулею коріння моркви і петрушки, а також перець і розтерте у ступі й підсмажене пшоно, розведене відваром. Ще 5 хвилин кип’ятити, заправити товченим із зеленню петрушки і часником салом, довести до кипіння і дати настоятися хвилин 20-30. Подаючи на стіл, у борщ покласти порцію м’яса, сметану і посипати зеленню петрушки.

Окрім борщу в родині Драгоманових-Косачів також готували яблучну пастилу, англійські кекси, печиво-хрусти і чай з вишні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що українські зірки влаштували флешмоб на честь Лесі Українки: вони прочитали відомі вірші письменниці.

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