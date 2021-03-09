Борщ із карасями і чай з ромом: улюблені страви Тараса Шевченка

Тараса Шевченка називають генієм, пророком і українським супергероєм, пам'ятники йому стоять майже в кожному українському місті, на його честь названо вулиці, бульвари, парки та сквери.

Ми вам вже розповідали, які рядки з творчої спадщини Кобзаря сьогодні можна назвати справжнім пророцтвом, а також про те, які жінки були в житті легендарного поета. Сьогодні редакція FoodOboz згадує, які страви любив їсти Тарас Шевченко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Якщо вірити історикам, улюбленою їжею Кобзаря був пісний борщ із сушеними карасями – дуже популярна в XIX столітті страва. Про любов Тараса Григоровича до цього борщу зазначають багато сучасників, та й сам він нерідко згадував її у своїй прозі.

Крім того, Шевченко любив домашню кухню: пшоняну кашу на раковій юшці, гречані вареники, пельмені "з секретом" і вареники з галушками. Правда, через борошно поет страждав від печії, тому багато таких страв їсти собі не дозволяв.

Крім того, Шевченко мав особливу любов до рибних страв. "Лящі дніпровські", карасі сушені або "засмажені зі сметаною", судак і "міцно приправлена перцем" щука, астраханська тарань – все це згадується у його творах, листах і "Щоденнику".

Неможливо перерахувати всі страви, що згадує Тарас Григорович у своїх творах: устриці, "кав’яр" (ікра), крес-салат, спаржа, духмяний "огурешник", смажена качка з яблуками, смажена гуска з капустою, порося фаршироване "з бабою", пиріжки з цибулею та грибами ("просто геніальні", як він сам їх називав), кулічі (що їх так "геніально" готують польки), котлети, баранина, "кебаб", кренделі, бублики, смажена індичка, курчата, вестфальська ковбаса (особливо з гірчицею), "бефстек", ростбіф (особливо той, що готував слуга Карла Брюллова – Лук’ян і який художники називали "лук’янівський ростбіф"), холодна телятина і, звичайно, ж сало та домашня ковбаса.

З фруктів Тарас Григорович любив сливи та кавуни. А ще любив пити "джерело натхнення" – так він називав чай із самовара. У чай Шевченко любив додавати ром, до того ж у такій кількості, що його друзі жартували: мовляв, Тарас п'є не чай із ромом, а ром із чаєм.

Ну, а після обіду Шевченко був не проти подрімати, як він писав у своєму щоденнику, "за добрим звичаєм предків".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські школярі відшукали рецепт улюбленого борщу Лесі Українки.