В Іспанії придумали чай зі смаком кінця світу

В Іспанії придумали чай із назвою The End. У лінійці представлені кілька видів чаю, який готують на основі заспокійливих трав. Виробники стверджують, що цей напій здатний заспокоїти нерви напередодні апокаліпсису, що наближається, – який би сценарій на нас не чекав.

У рамках промо-кампанії креативна агенція з Мадрида Niiiiice зняла для бренду рекламний ролик із гаслом "Насолоджуйтесь неминучим", пише Creative Review (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви коли-небудь замислювалися, що буде, коли одного прекрасного дня нам і нашій планеті настане кінець? Подумайте про це. Хвилююче, так? Але не переживайте, у нас є для вас колекція трав'яних настоїв, які забезпечать вам спокій і насолоду кінцем світу", – йдеться в рекламі.

Всього в колекції The End представлено п'ять видів чаю:

Pandemic Chill з імбиром і лимоном, який прикрасить смерть через коронавірус;

Meteor Calm з валеріаною і ромашкою, який допоможе спокійно сприйняти падіння метеориту;

Nuclear Detox з ваніллю та корицею, який допоможе очистити тіло перед ядерною війною;

Peace Invasion з лавандою і гібіскусом, який подарує вам спокій під час зустрічі з прибульцями;

Mint Wildfire з м'ятою і розмарином, який морально підготує вас до масштабної лісової пожежі.

Крім чаю на сайті The End також можна купити термоковдру, яка "забезпечить життєво необхідне тепло у надзвичайній ситуації".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що вживання японського зеленого чаю матча з куркумою може сприяти зниженню ризику ряду захворювань і збільшенню тривалості життя.