В Испании придумали чай со вкусом конца света

Маша Сердюк FoodOboz 15:37, 16.02.2021

В Испании придумали чай с названием The End. В линейке представлены несколько видов чая, который готовят на основе успокоительных трав. Производители утверждают, что этот напиток способен успокоить нервы накануне приближающегося апокалипсиса – какой бы сценарий нас не ожидал.

В рамках промо-кампании креативное агентство из Мадрида Niiiiice сняло для бренда рекламный ролик с лозунгом "Наслаждайтесь неизбежным", пишет Creative Review (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы когда-нибудь задумывались, что будет, когда в один прекрасный день нам и нашей планете наступит конец? Подумайте об этом. Волнующе, да? Но не переживайте, у нас есть для вас коллекция травяных настоев, которые обеспечат вам спокойствие и наслаждение концом света", – говорится в рекламе.

Всего в коллекции The End представлено пять видов чая:

  • Pandemic Chill с лимоном и имбирем, который скрасит кончину из-за коронавируса;

  • Meteor Calm с валерьяной и ромашкой, который поможет спокойно воспринять падение метеорита;

  • Nuclear Detox с ванилью и корицей, который поможет очистить тело перед ядерной войной;

  • Peace Invasion с лавандой и гибискусом, который подарит вам спокойствие во время встречи с пришельцами;

  • Mint Wildfire с мятой и розмарином, который морально подготовит вас к обширному лесному пожару.

Помимо чая на сайте The End также можно купить термоодеяло , которое "обеспечит жизненно необходимое тепло в чрезвычайной ситуации".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что употребление японского зеленого чая матча с куркумой может способствовать снижению риска ряда заболеваний и увеличению продолжительности жизни.

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