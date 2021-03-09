Вчені розповіли про шкоду веганської їжі

Веганська дієта шкідлива для здоров'я кісток: у людей, які вживають лише рослинну їжу, існує високий ризик переломів.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Nutrients. Експеримент проводили фахівці німецької клініки "Шаріте" в Берліні, Німецького федерального інституту оцінки ризиків, Університету Мартіна Лютера і Потсдамського університету.

В експерименті німецьких учених брали участь 72 людини від 30 до 60 років з індексом маси тіла менше ніж 30, без діабету, серцево-судинних захворювань, раку і вагітності.

Учасників експерименту розділили на дві групи: в першій люди взагалі не їли продукти тваринного походження, в другій учасники з'їдали мінімум три порції звичайного м'яса або дві порції ковбасних виробів.

Учасники обох груп здавали аналізи і вели детальні щоденники харчування. Їм вимірювали зріст і вагу, окружність талії, а також провели ультразвукове дослідження стану кісток, результати якого показали, що люди, які відмовилися від тваринної їжі, мали більш низькі показники порівняно з тим, хто вживав м'ясо. Крім того, у них був знижений рівень кальцію в сечі, концентрації цинку, селенопротеїнів і брак загальної кількості жирних кислот в організмі.

За словами вчених, веганська або вегетаріанська дієти можуть захистити від хронічних захворювань типу діабету, серцево-судинних захворювань або раку, однак на стан кісток вони впливають не найкраще, тому люди часто страждають від переломів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що деякі продукти, які наявні в нашому щоденному раціоні, можуть бути смертельно небезпечними для здоров'я.