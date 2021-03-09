9 продуктів, небезпечних для здоров'я

Деякі продукти, що присутні в нашому щоденному раціоні, можуть бути смертельно небезпечні для здоров'я. У цьому переконана фахівець із харчування Баварського центру споживачів Даніела Крел.

Як повідомляє німецьке видання Focus, вона назвала дев'ять таких продуктів, регулярне вживання яких несе загрозу нашому здоров'ю.

Смажені ковбаси. Ця страва опинилася на першому місці через велику кількість жиру та солі, які призводять до ризику розвитку серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Консерви. Їжа у жерстяних банках, на думку фахівця, теж небезпечна для здоров'я, оскільки в упаковках з консервами міститься шкідливий бісфенол А, який здатний призвести до раку, безпліддя і порушення розвитку у дітей.

Риба. Щоправда, не вся риба, а та, що забруднена ртуттю. Це залежить не лише від виду й віку риби, але і від середовища її проживання.

Білий рис. Білий рис за словами експерта, небезпечний тим, що в ньому може міститися миш'як. Зокрема, це стосується відполірованого білого рису, тому його і продукти з його змістом слід вживати в обмеженій кількості.

Пончики. Небезпека була виявлена і в пончиках. За словами Крел, їхня шкідливість полягає в дешевій пальмовій олії, в якій випікають пончики: при нагріванні в такій олії створюється велика кількість канцерогенів.

Поп-корн. Також є шкідливим і олія, яка міститься в поп-корні для мікрохвильової печі. Крім того, поп-корн небезпечний підвищеним вмістом цукру, солі, ароматизаторів, а також диацетила – речовини, яка при вдиханні викликає хворобу легенів.

Чіпси та картопля фрі. Згідно з дослідженнями, на які посилається Даніела Крел, часте вживання картоплі фрі і чіпсів майже вдвічі збільшує ризик смерті. Це відбувається не лише через вміст у них солі та жирів, а й через наявність канцерогенного акриламіду.

Заморожена піца. Ризик розвитку раку підвищує і заморожена піца, призначена для приготування в духовці чи микрохвильовці. Крім високого вмісту жиру і калорій, заморожена піца також містить безліч штучних ароматизаторів і підсилювачів смаку. А ковбаса салямі, яку додають в заморожену піцу, небезпечна тим, що при нагріванні створює небезпечні канцерогенні нітрозаміни.

Газована вода. Небезпечною є і будь-яка солодка газована вода. Це пов'язано з тим, що цукор і штучні ароматизатори в ній підвищують ризик ожиріння і діабету другого типу.

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