Вчені довели, що висока ціна робить вино смачнішим

Ціна на вино безпосередньо впливає на сприйняття смакових якостей напою. До такого висновку дійшли вчені з Базельського університету в Швейцарії.

За словами фахівців, бюджетний напій сприймається як більш приємний, коли господар завищує його вартість, пише видання Daily Mail.

Вчені провели експеримент, під час якого 140 добровольців дегустували три марки італійського червоного вина врожаю 2013 року. Ціна вина була 10, 32 і 65 швейцарських франків за пляшку (300, 900 і 1900 грн відповідно).

Кожен учасник отримав шість келихів. У трьох з них були експериментальні вина без зазначення ціни, ще в трьох – ті ж самі напої, але з цінниками. При цьому на одних вказувалася вірна вартість, на інших – неправильна. Добровольці мали оцінити "приємність і смакові якості продуктів" кожного зразка за шкалою від одного до шести.

Результат показав, що всі три вина були оцінені як "однаково приємні", коли на келихах не було жодної інформації про ціну: дегустатори просто не відчували різниці. Більш того, найдешевше вино здавалося смачнішим, коли на ньому була етикетка із завищеною ціною. Коли ж на пляшку за десять франків повісили цінник в 30, його "приємність" виросла на 20%.

При цьому заниження ціни на напій за 65 франків не знизило його рейтингу. Виходить, що неправдива інформація про ціну на пляшку може поліпшити смак дешевого алкоголю, однак не взмозі погіршити смак дорогого вина.

Водночас критерій "інтенсивності смаку" виявився стабільнішим: більш дорогий алкоголь оцінювався вище незалежно від того, правдиву або хибну інформацію надавали учасникам. Учасники експерименту одностайно заявили, що вино за 65 франків володіє найбільш яскравим смаком.

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