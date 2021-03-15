Ученые доказали, что высокая цена делает вино вкуснее

Цена на вино напрямую влияет на восприятие вкусовых качеств напитка. К такому выводу пришли ученые из Базельского университета в Швейцарии.

По словам специалистов, бюджетный напиток воспринимается как более приятный, когда хозяин завышает его стоимость, пишет издание Daily Mail.

Ученые провели эксперимент, во время которого 140 добровольцев дегустировали три марки итальянского красного вина урожая 2013 года. Цена вина была 10, 32 и 65 швейцарских франков за бутылку (300, 900 и 1900 грн соответственно).

Каждый участник получил шесть бокалов. В трех из них были экспериментальные вина без указания цены, еще в трех – те же самые напитки, только с ценниками. При этом на одних указывалась верная стоимость, на других – неправильная. Добровольцы должны были оценить "приятность и интенсивность вкуса" каждого образца по шкале от одного до шести.

Результат показал, что все три вина были оценены как "одинаково приятные", когда на бокалах не было никакой информации о цене: дегустаторы просто не ощущали разницы. Более того, самое дешевое вино казалось вкуснее, когда на нем была этикетка с завышенной ценой. Когда же на бутылку за десять франков повесили ценник в 30, его "приятность" выросла на 20%.

При этом занижение цены на напиток за 65 франков не снизило его рейтинга. Получается, что ложная информация о цене на бутылку может улучшить вкус дешевого алкоголя, однако не в силах ухудшить вкус дорогого вина.

В то же время критерий "интенсивности вкуса" оказался стабильнее: более дорогое спиртное оценивалось выше независимо от того, настояющую или ложную информацию предоставляли участникам. Участники эксперимента единогласно заявили, что вино за 65 франков обладает наиболее ярким вкусом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что французские ученые нашли научное обоснование тому, что сыр и вино хорошо сочетаются друг с другом.