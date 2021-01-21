Вчені назвали фрукт, який знижує рівень цукру в крові

Плоди манго здатні знижувати рівень цукру в крові. А це в свою чергу покращує стан здоров'я у людей з діабетом другого типу.

Як пише видання Express, до такого висновку дійшли американські вчені, які провели спеціальне дослідження. В рамках експерименту фахівці запропонували діабетикам додати в раціон сублимированную м'якоть манго. Результати показали, що вже через кілька місяців тестування в діабетиків другого типу зменшився рівень глюкози після їжі. Крім того, у багатьох з добровольців знизився рівень жиру в організмі.

Також дослідники з'ясували, що поліфеноли, які містяться в манго, мають антиоксидантні та протизапальні властивості. І нагадали, що в манго міститься велика кількість добре відомих біоактивних сполук: каротиноїди, токофероли, аскорбінова кислота, харчові волокна та фенольні сполуки мангиферин, галлова кислота та кверцетин.

Водночас американські експерти відзначають, що в манго міститься багато цукру. Тому цей експеримент має добрий результат лише для діабетиків другого типу. А ось людям, які знаходяться в групі ризику, цей фрукт потрібно їсти невеликими порціями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про дівчину, яка пошила сукню з 1400 манго. Для цього вона використовувала тільки висушені кісточки плодів.