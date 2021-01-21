Ученые назвали фрукт, который снижает уровень сахара в крови

Плоды манго способны снижать уровень сахара в крови. А это в свою очередь улучшает состояние здоровья у людей с диабетом второго типа.

Как пишет издание Express, к такому выводу пришли американские ученые, которые провели специальное исследование. В рамках эксперимента специалисты предложили диабетикам добавить в рацион сублимированную мякоть манго. Результаты показали, что уже через несколько месяцев тестирования у диабетиков второго типа уменьшился уровень глюкозы после еды. Кроме того, у многих из добровольцев понизился уровень жира в организме.

Также исследователи выяснили, что полифенолы, которые содержатся в манго, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. И напомнили, что в манго содержится большое количество хорошо известных биоактивных соединений: каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловая кислотп и кверцетин.

В то же время американские эксперты отмечают, что в манго содержится много сахара. Поэтому этот эксперимент хорош только для диабетиков второго типа. А вот людям, которые находятся в группе риска, этот фрукт нужно есть небольшими порциями.

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