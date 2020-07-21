Вчені виявили продукт, який сприяє здоров'ю мозку і серця

Недавні дослідження показали, що кверцетин, який міститься в маринованих каперсах, може допомогти зберегти серце і мозок здоровими.

Він регулює активність білків, необхідних для виконання основних функцій організму, включаючи мислення, серцебиття, м'язові скорочення і роботу підшлункової залози, повідомляє eatthis.com.

Каперси поліпшують роботу серця

Це відкриття було зроблене вченими з Каліфорнійського університету. Речовина, виявлена в каперсах, модулює калієві іонні канали в так званому сімействі генів KCNQ, які мають величезний вплив на здоров'я. Якщо в них виникне якась дисфункція, це може призвести до розвитку діабету, аритмії серця або навіть епілепсії.

"Тепер, коли ми розуміємо, як кверцетин контролює канали KCNQ, майбутні дослідження в галузі медичної хімії можуть бути продовжені для створення та оптимізації малих молекул, пов'язаних з ним, а також потенційного використання в якості терапевтичних препаратів", – говорить Джеффрі Ебботт, доктор фізико-біологічних наук в Каліфорнійському університеті.

Як Ебботт і його команда зробили це відкриття?

Вони провели скринінг рослинних екстрактів в лабораторії і виявили, що тільки одного відсотка екстракту, отриманого з маринованих каперсів, достатньо для активації KCNQ. Кверцетин зв'язується з певною областю каналу, що відповідає за реакцію на електричну активність.

Його дія аналогічна з тим, що роблять синтетичні препарати для лікування епілепсії або запобігання порушень серцевого ритму. Також в даний час він вивчається як засіб проти шлунково-кишкових захворювань, діабету і раку.

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